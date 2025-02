Raši musí byť podľa Šutaja Eštoka predsedom parlamentu čo najskôr, ide podľa neho o symbol stability vlády – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.2.2025 (SITA.sk) - Predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok urobí všetko pre to, aby bol súčasný minister investícií Richard Raši čo najskôr zvolený za predsedu parlamentu. Ako povedal pre médiá, verí, že by malo ísť o horizont dní, nie týždňov.„Samozrejme, bude to závisieť od toho, ako bude schopná sa zísť národná rada,“ uviedol s tým, že by bol rád, keby parlament zasadol na mimoriadnej schôdzi budúci týždeň v utorok 4. marca. „To by bol veľký symbol toho, že situácia je opäť zastabilizovaná. Že sú všetci koaliční partneri ochotní dodržiavať koaličnú zmluvu,“ vyhlási Šutaj Eštok. Doplnil, že koalícia má momentálne k dispozícii 77 poslancov.Predseda Hlasu zároveň zdôraznil, že sa neospravedlní bývalým poslancom svojej strany Samuelovi Migaľovi Radomírovi Šalitrošovi za to, že ich nazval vydieračmi. „Ja keď poviem niekedy pravdu, tak za tú pravdu sa nezvyknem ospravedlňovať a za svojimi vyjadreniami si stojím,“ skonštatoval Šutaj Eštok. Na druhej strane však zdôraznil, že urobí všetko pre to, aby mala koalícia opäť 79 poslancov.Šutaj Eštok však trvá na tom, že na vyjadrenia na adresu Migaľa a Šalitroša mal ako šéf Hlasu plné právo, keďže boli postavené „na základe pravdy a reality“. „My sme sa s pánom Migaľom a Šalitrošom rozlúčili, lebo naše videnie politiky bolo iné. Veď oni nám vyčítali, že sa zbližujeme so Smerom a dnes sú to oni, kto s tým Smerom rokuje,“ dodal predseda Hlasu.