Prišli ste do kontaktu s COVID pozitívnou osobou? Toto treba urobiť

V prípade podozrenia na COVID-19 alebo pri úzkom kontakte s pozitívnou osobou na toto ochorenie je potrebné zostať v domácej izolácii a sledovať svoj zdravotný stav, aby sa prípadné ochorenie nešírilo ďalej. Pripomína to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.





Ako pre TASR uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová, následne treba kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, teda všeobecného lekára a v prípade detí - všeobecného lekára pre deti a dorast, a to telefonicky, mailom či SMS správou.Následne je potrebné prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom elektronického formuláru na webovej stránke www.korona.gov.sk, kde je potrebné vyplniť všetky polia v červenom rámčeku. Po registrácii je potrebné počkať na SMS správu s COVID PASSom. V nich sú uvedené pokyny, kde a kedy je potrebné sa dostaviť na testovanie. MZ SR pripomenulo, že sa tak deje najskôr na piaty deň od kontaktu s pozitívnou osobou.Prízvukuje, že na odberové miesto je potrebné dostaviť sa individuálnou dopravou. Samozrejmosťou je používať ochranné rúško a to po celý čas. Musí ho mať nasadené nielen testovaná osoba, ale aj šofér, ktorý ju vezie.Každý testovaný dostane najneskôr do 96 hodín SMS správu s výsledkom testu. O výsledku testu je potrebné informovať svojho lekára.Domácu izoláciu nariaďuje regionálny úrad verejného zdravotníctva v prípade, ak má osoba potvrdené ochorenie COVID-19, či prípadne, že bola testovaná na COVID-19 a čaká na výsledok. Ďalej to tiež platí, ak má osoba mierne príznaky ochorenia, teda kašeľ, horúčku, bolesť v krku, stratu čuchu či chuti. Nariaďuje sa aj v prípade choroby, keď sa nevie s určitosťou, či ide o ochorenie COVID-19, či vtedy, keď bola v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou alebo pricestovala z rizikovej krajiny.Rezort zdravotníctva doplnil, že počas izolácie je potrebné sledovať svoj zdravotný stav. V prípade miernych príznakov treba kontaktovať ošetrujúceho lekára, v prípade vážnych problémov volať záchrannú zdravotnú službu a upozorniť ju, že ide o osobu v karanténe alebo osobu pozitívnu na nový koronavírus.