Prísnejšie pandemické opatrenia v zahraničí fungujú, Klus porovnal Slovensko so Singapurom či Českom

12.11.2021 - Odporcovia očkovania na Slovensku zabúdajú na to, že niektoré krajiny, ktoré si zvolili prísnejšie pravidlá proti šíreniu koronavírusu, sú na tom neporovnateľne lepšie, keďže tieto prísnejšie pravidlá zabrali.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS) to skonštatoval vo svojom profile na sociálnej sieti.Prísnejšie opatrenia voči ľuďom, ktorí sa nedali zaočkovať, zaviedol napríklad Singapur.„Tento vyspelý ázijský mestský štát pacientom s COVID-19, ktorí sa nedali z vlastnej vôle zaočkovať, prestane od 8. decembra preplácať náklady na liečbu,“ uviedol ako príklad Klus.Doplnil, že nezaočkovaní občania Singapuru si liečbu budú musieť hradiť zo svojho vlastného poistenia, keďže neočkovaní podľa singapurskej vlády „neúmerne prispievajú k zaťaženiu zdrojov zdravotnej starostlivosti“. Singapur pritom patrí s 85 percentnou zaočkovanosťou medzi najlepšie zaočkované krajiny.Ďalším príkladom podľa Klusa sú Spojené štáty americké, ktoré nedávno zrušili cestovné obmedzenia pre zaočkovaných Európanov.„Mesto New York navyše nariadilo povinné očkovanie všetkým zamestnancom verejného sektora, ako hasičom a policajtom. Tí, ktorí odmietnu, si musia vziať neplatené voľno,“ dodal štátny tajomník.Klus spomenul aj Nemecko, kde niektoré spolkové krajiny začali sprísňovať pravidlá pre nezaočkovaných a tiež Českú republiku, kde sa tí, ktorí nie sú zaočkovaní, musia od polovice novembra povinne testovať najmenej raz týždenne.„Som za to, aby sme čo najefektívnejšie motivovali občanov k väčšej zodpovednosti a krok za krokom zvyšovali mieru zaočkovanosti na Slovensku. Vychádzam pritom zo skúseností mnohých krajín, kde sa darí aspoň čiastočne dostať šírenie koronavírusu pod kontrolu,“ vyhlásil štátny tajomník.Klus je presvedčený, že epidemiológovia a zdravotníci, ktorí radia slovenskej vláde, nechcú ešte viac rozdeľovať už aj tak rozdelenú spoločnosť, ale chcú chrániť zdravie všetkých občanov.„A práve každodenná prax lekárov a sestier ukazuje, že očkovanie je tou najlepšou cestou z tejto pandémie. Tak im v tom, prosím, spoločne pomôžme,“ uzavrel štátny tajomník.