Testovanie by mal podľa Klubu 500 zabezpečovať a financovať štát

Systém štátnych MOM-iek

Pravidelné testovanie zamestnancov

11.11.2021 - Nútiť firmy, aby testovali svojich zamestnancov na koronavírus a brali na seba toto bremeno, nie je ničím iným, ako zbavovaním sa zodpovednosti. Takto hodnotí avizované zmeny protipandemických opatrení Klub 500.Ako ďalej upozorňuje, ide o výkon zdravotnej starostlivosti, ktorý je a má ostať v rukách štátu.Združenie najväčších slovenských zamestnávateľov preto vyzýva vládu, aby opätovne zaviedla systém štátnych mobilných odberových miest, kde by mali obyvatelia dostupné bezplatné testovanie.„Podniky urobia, čo je v ich silách. Žiaľ, tak ako si to predstavuje vláda, je to pre veľké firmy s tisíckami zamestnancov nerealizovateľné,” konštatuje Klub 500.Zároveň pripomína, že podniky do boja s koronavírusom investovali desiatky tisíc eur a súčasne čelia extrémne náročnej situácii, pod ktorú sa podpísala hospodárska kríza v dôsledku pandémie, vysoké ceny vstupov a historicky najvyššie ceny energií.Žiadať preto od nich, aby zabezpečovali pravidelné testovanie zamestnancov niekoľkokrát do týždňa s tým, že nie je jasný ani len model kompenzácie nákladov, nie je podľa zamestnávateľov zo strany vlády férové. Klub 500 pritom zdôrazňuje, že nie je proti prijímaniu opatrení, ktorých cieľom je zastaviť šírenie pandémie. Tie však podľa neho musia byť prediskutované a systémové.„Testovanie by mal zabezpečovať a plne hradiť štát. Všetci ľudia by mali možnosť bezplatne sa otestovať či už na mobilných odberových miesta alebo v lekárňach. Je v záujme štátu, aby urobil opatrenia na zastavenie šírenia nákazy. Nie je fér, aby sa vláda zbavovala tejto zodpovednosti tým, že prenesie morálnu aj finančnú povinnosť na krízou vyčerpané firmy,“ uzavrel výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.