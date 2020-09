Príspevky na udržanie zamestnanosti sa majú predĺžiť až do konca roka, výdavky sú v limite

Výdavky v rámci schváleného limitu

Pomoc aj pre dohodárov

23.9.2020 - Príspevky na udržanie zamestnanosti pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) majú úrady práce a sociálnych vecí poskytovať do konca tohto roka. V stredu by o tom na návrh ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) mala rokovať vláda.Rezort práce predĺženie pomoci pre firmy a podnikateľov zdôvodňuje pretrvávajúcim výskytom ochorenia COVID-19, negatívnym vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku a postupným opätovným zavádzaním opatrení na zabránenie šírenia tohto ochorenia.Ak sa poskytovanie príspevkov na udržanie zamestnanosti predĺži do konca tohto roka, teda o ďalšie tri mesiace, podľa odhadu ministerstva práce a sociálnych vecí si to vyžiada 198 miliónov eur. "Tieto výdavky sú v rámci schváleného finančného limitu 1,3825 mld. eur v zmysle uznesenia vlády zo 14. apríla 2020," dodalo ministerstvo.Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti dostáva tá SZČO, ktorej tržby pre koronakrízu klesli najmenej o 20 percent. Pri poklese tržieb o viac ako 20 percent je tento príspevok 180 eur, pri poklese viac ako 40 percent tvorí 300 eur, pri viac ako 60 percent ide o sumu 420 eur a pri poklese viac ako 80 percent je to čiastka 540 eur. Mieru poklesu tržieb SZČO špecifikuje v čestnom vyhlásení, zníženie tržieb sa porovnáva voči rovnakému obdobiu roku 2019, prípadne voči priemeru za celý rok 2019.Zamestnávateľ, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti, môže čerpať od štátu príspevok na úhradu mzdy zamestnanca najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, maximálne v sume 880 eur.Štát vypláca pomoc aj pre konateľov jednoosobových spoločností s ručením obmedzeným, SZČO, ktoré neplatili sociálne odvody alebo prerušili svoju živnosť a dohodárov. Ak tieto osoby počas súčasnej krízy nemajú žiadny iný príjem, môžu od štátu dostávať 210 eur mesačne. Podmienkou je však to, že ich pracovný vzťah naďalej trvá.