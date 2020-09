Vatikán odmieta eutanázie či asistované samovraždy, považuje ich za „akt zabitia“

Otrávia ľudskú spoločnosť

Referendum na Novom Zélande

23.9.2020 - Vatikán v utorok zdôraznil svoj neústupčivý odpor proti eutanázii a asistovaným samovraždám, pričom ich nazval "aktami zabitia". Učinil tak v nadväznosti na to, že stále viac štátov vrátane Španielska či Nového Zélandu zvažuje právne reformy v týchto kontroverzných otázkach."Eutanázia predstavuje naozaj zlý čin, a to za akýchkoľvek okolností. Potraty, eutanázia a úmyselné sebadeštrukcie otrávia ľudskú spoločnosť," uvádza sa vo vyhlásení Svätej stolice, ktorá dodáva, že tí, ktorí si zvolia eutanáziu, nemôžu prijímať sviatosti vrátane pomazania chorých.Pápež František sa v sobotu stretol s biskupmi zo Španielska, kde sa v parlamente nachádza návrh zákona o legalizácii eutanázie. Ak by ho poslanci schválili, Španielsko by sa stalo štvrtou krajinou v Európe, ktoré legalizovali samovraždy asistované lekármi po štátoch Beneluxu - Belgicku, Holandsku a Luxembursku.Najvyšší súd v Taliansku vlani rozhodol, že v prípadoch "neprípustného fyzického a psychického utrpenia" by sa eutanázia nemala považovať za nezákonnú. Na Novom Zélande sa na budúci mesiac uskutoční referendum o eutanázii a asistovaných samovraždách.