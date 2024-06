Príspevok na kúpu auta by mohla dostať ďalšia skupina zdravotne postihnutých ľudí, navrhuje Holečková

Vozidlo na cestu do rehabilitačného strediska

Kto bude mať na príspevok nárok

Zmenu chce presadiť prostredníctvom novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Osoby s takýmto postihnutím by tak mohli poberať peňažný príspevok na kúpu motorového vozidla aj v prípade, že cestujú do rehabilitačného strediska. Ak by parlament zmenu v legislatíve schválil, platila by od začiatku budúceho roka.Aktuálne platí, že peňažný príspevok sa poskytuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.„Takýto príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná alebo ktorej sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári, navštevuje alebo bude navštevovať školu," konštatuje opozičná poslankyňa.Medzi zadefinovanými subjektmi teda absentuje rehabilitačné stredisko. Holečková pritom poukazuje na to, že aj v rehabilitačnom stredisku sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.Ide o sociálnu rehabilitáciu, sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ubytovanie, stravovanie, pranie, upratovanie, žehlenie, ale aj údržbu bielizne a šatstva.