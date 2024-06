Politici by sa mali snažiť upokojiť situáciu v spoločnosti, myslí si to drvivá väčšina Slovákov

Nesúhlas s tvrdením

6.6.2024 (SITA.sk) - Viac ako 90 percent Slovákov si myslí, že politici by sa mali snažiť upokojiť situáciu v spoločnosti. Ako vyplýva z prieskumu spoločnosti Median SK , 73 percent respondentov úplne súhlasí s výrokom, že politici by sa mali snažiť o upokojenie situácie a obyvateľov, a ďalších 20 percent s ním skôr súhlasí.Jednoznačne súhlasia najmä ľudia vo veku 60 a viac rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, a tiež obyvatelia Prešovského, Košického a Nitrianskeho kraja. Možnosť skôr súhlasím si najčastejšie vyberali ľudia vo veku do 49 rokov, a obyvateľstvo Žilinského a Trenčianskeho kraja.S tvrdením, že politici by sa mali usilovať o upokojenie spoločnosti celkovo nesúhlasili štyri percentá respondentov, pričom dve percentá opýtaných vybrali možnosť skôr nesúhlasím, a rovnako dve percentá opovedali, že úplne nesúhlasia.Tri percentá účastníkov prieskumu sa k otázke nevedeli či nechceli vyjadriť. Prieskum vykonali v dňoch 21. až 27. mája, na reprezentatívnej vzorke 1 006 respondentov.Odpovede na otázku „Kto je podľa Vás v najväčšej miere zodpovedný za situáciu v spoločnosti, ktorá vyústila útokom na R. Fica 15.5.2024?" sa u elektorátu rôznych politických subjektov líšia.Podľa voličov strany Smer-SD sú za situáciu najväčšmi zodpovední predstavitelia opozície , túto možnosť označovalo 49 percent z nich. Ďalších 19 percent je toho názoru, že sú za ňu zodpovední politici vo všeobecnosti, a deväť percent si myslí, že zodpovednosť nesú mainstreamové, teda tradičné médiá.Spomedzi voličov hnutia Progresívne Slovensko 61 percent uviedlo, že za situáciu sú najväčšmi zodpovední predstavitelia vládnej koalície , ďalších 22 percent z nich si myslí, že sú to politici vo všeobecnosti, a jedenásť percent uviedlo, že zodpovednosť nesie každý z nás, obyvateľov (v prípade Smeru túto možnosť vybralo 5 percent respondentov).Elektorát strany Hlas-SD uvádzal prevažne to, že za súčasnú situáciu sú zodpovední najmä politici vo všeobecnosti, túto možnosť volilo 39 percent z nich. Dvadsať percent z nich vybralo možnosť predstavitelia opozície a 12 percent z nich si myslí, že zodpovednosť nesie každý z nás, teda obyvateľov Slovenska.Desať percent z nich vybralo i možnosť novinári a podľa šiestich percent voličov Hlasu sú za súčasnú situáciu najväčšmi zodpovední koaliční politici.Možnosť predstavitelia koalície vybrala i viac ako polovica voličov strany Sloboda a Solidarita , išlo o 52 percent z nich. Na druhom mieste sa u voličstva liberálov umiestnila odpoveď politici vo všeobecnosti so 17 percentami a desať percent z nich označilo odpoveď niekto iný.