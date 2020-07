Príspevok na pohreb sa počas trinástich rokov nezmenil, za dvadsať rokov sa zvýšil o desať eur

Sumu zvýšili naposledy v roku 2007

Richter návrh nikdy nepredložil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Suma príspevku na pohreb sa na Slovensku nezvyšovala už takmer 13 rokov. Na sociálnej sieti na to upozornila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) . Výška tohto príspevku nie je podľa rozpočtovej rady naviazaná na žiadnu ekonomickú veličinu."Dôsledkom je, že za 20 rokov sa príspevok na pohreb zvýšil o celkovo 10 eur," uvádza RRZ.Príspevok na pohreb zaviedla v roku 1998 tesne pred voľbami vtedajšia vláda, a to v sume 2 100 korún (v prepočte 69,71 eura). Naposledy sa táto štátna sociálna dávka zvyšovala v roku 2007."Keby bol príspevok naviazaný napríklad na rast životného minima, tak by v súčasnosti príspevok na pohreb bol 152 eur," tvrdí rozpočtová rada.Keby sme chceli podľa RRZ zachovať pomer príspevku voči priemernej mzde v roku 1999, tak by výška príspevku na pohreb mala byť v súčasnosti na úrovni 250 eur.Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. V súčasnosti je na úrovni 79,67 eura.Pohrebné môže vláda každoročne zvýšiť nariadením vlády k 1. septembru. Naposledy sa tak stalo na návrh vtedajšej ministerky práce a sociálnych vecí Viery Tomanovej k 1. septembru 2007, keď sa táto dávka zvýšila o 100 Sk (3,31 eura) na 2 400 Sk (79,67 eura).Odborári už v roku 2013 žiadali vtedajšieho ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera , aby sa príspevok na pohreb zvýšil na takmer 95 eur, čo by zohľadňovalo výšku inflácie na Slovensku od roku 2007 do roku 2013.Richter však návrh na zvýšenie príspevku na pohreb na rokovanie vlády nikdy nepredložil."Vzhľadom na rozpočtové priority sa aktuálne sústreďujeme na podporu rodín s deťmi, dôchodcov, zvyšovanie príspevkov na opatrovanie ŤZP, v neposlednom rade na zvyšovanie príspevkov pre odkázaných v zariadeniach sociálnych služieb," uviedla v máji minulého roka za ministrovania Richtera pre agentúru SITA Barbora Petrová z tlačového odboru Ministerstva práce a sociálnych vecí SR