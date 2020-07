Vyhrievané terasy vo Francúzsku skončia, podľa ministerky Pompiliovej sú ekologickou úchylkou

Obchody klimatizujú ulice

Návrhy zhromaždenia pre klímu

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzska vláda oznámila nové environmentálne opatrenia, ktoré okrem iného zakazujú vyhrievané terasy reštaurácií, kaviarní a barov. Ministerka ekológie Barbara Pompili sa vyjadrila, že kúrenie alebo klimatizácia vonku sú "ekologická úchylka" a podotkla, že v dôsledku ťažkých následkov pandémie koronavírusu pre reštaurácie, zákaz začne platiť až po zime.Vykurované alebo klimatizované budovy otvorené verejnosti tiež po novom budú musieť mať zatvorené dvere, aby sa vyhli plytvaniu energie.Podľa ministerky je nesprávne, aby obchody v lete "klimatizovali ulice" tým, že nechajú otvorené dvere, len preto, aby ich zákazníci nemuseli otvárať."Tiež by nemali byť v zime vyhrievané terasy, aby ľuďom bolo teplo, keď pijú kávu," uviedla politička. Úrady by sa podľa nej mali s majiteľmi podnikov pozhovárať o tom, ako po zime prijmú nové opatrenia.Niekoľko francúzskych miest už zakázalo vyhrievané terasy. Parížska starostka Anne Hidalgo tak ale odmieta urobiť, pretože by to podľa nej bola veľká rana pre podnikanie.Podľa obchodných skupín je v Paríži viac ako 75% reštaurácií a kaviarní s vyhrievanými terasami.Nové opatrenia, ktoré oznámila Pompili, navrhlo 150-členné Občianske zhromaždenie pre klímu, ktoré vlani zriadil prezident Emmanuel Macron a jeho členmi sú náhodne vybraní príslušníci verejnosti.Okrem spomínaných zákazov tiež opatrenia zahŕňajú vytvorenie dvoch prírodných parkov a národnej prírodnej rezervácie.Úrady tiež budú nabádať majiteľov budov, aby zlepšili izoláciu, a zakážu im inštalovanie nových pecí na uhlie alebo olej, a v niektorých vidieckych oblastiach zavedú obmedzenia pre rozvoj.