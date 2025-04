Príspevok zamestnávateľov na športovú činnosť detí sa stal povinnosťou. Kto naň má nárok?

Kto má na príspevok nárok?

Možno požiadať aj opakovane

19.4.2025 (SITA.sk) - Od januára tohto roku musia zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami povinne poskytovať príspevky na športovú činnosť detí svojich zamestnancov. Tento príspevok, podobný rekreačným poukazom, bol doteraz dobrovoľný. Ako vysvetlila partnerka poradenskej skupiny Atlas Group Jitka Božeková, príspevok na športovú činnosť dieťaťa je podobný rekreačným poukazom.„V praxi je už od roku 2020, ale firmy sa preň mohli rozhodnúť dobrovoľne ako pre jeden z benefitov smerom k svojim zamestnancom, keďže bol oslobodený od dane,“ vysvetlila Božeková.V súčasnosti zamestnanci, ktorých pracovný pomer trvá najmenej 24 mesiacov, môžu požiadať o príspevok vo výške 55 % oprávnených výdavkov, maximálne však 275 eur ročne v úhrne na všetky deti zamestnanca. Týka sa to aj zamestnancov so skráteným pracovným časom, avšak suma je znížená v zodpovedajúcom pomere.„Aby mohol zamestnanec požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na športovú činnosť dieťaťa, musí splniť aj niekoľko podmienok. Dieťa musí mať najviac 18 rokov v kalendárnom roku, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok a zároveň musí mať dieťa príslušnosť k športovej organizácii po dobu najmenej šesť mesiacov,“ povedala Božeková s tým, že športová organizácia, kde dieťa športuje musí byť povinne zapísaná v registri právnických osôb v športe a pod dohľadom odborne spôsobilého športového odborníka.„Zamestnanec môže o príspevok požiadať toho istého zamestnávateľa v priebehu roka aj opakovane. A to dovtedy, kým nevyčerpá maximálnu sumu 275 eur za kalendárny rok, ktorá mu môže byť poskytnutá postupne,“ dodala Božeková.Odborníčka doplnila, že Zákonník práce neustanovuje poskytnutie príspevku len pre jedného z rodičov. „Preto si po splnení podmienok môžu obidvaja rodičia uplatniť nárok na príspevok na to isté dieťa. Napríklad za iné obdobie vykonávania tej istej športovej činnosti dieťaťa,“ uviedla Božeková.Zamestnávateľ nemá podľa jej slov povinnosť preveriť si, či si druhý z rodičov na to isté dieťa uplatňuje uvádzaný príspevok. „Na základe jedného vystaveného dokladu o zaplatení oprávneného výdavku si však môže nárok na príspevok uplatniť len jeden z rodičov dieťaťa a takýto výdavok nemožno rozdeliť medzi rodičov,“ uzavrela.