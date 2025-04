Zelenšie, krajšie, živšie. Za vyše 12 miliónov eur ožije sídlisko Linčianska v Trnave

Realizácia prebehne vo viacerých fázach

Sídlisko Linčianska začalo vznikať prvou etapu hromadnej bytovej výstavby okolo roku 1970. Druhá etapa vznikla v rokoch 1973 -1979 hlavne pre prisťahovaných zamestnancov nových výrobných závodov. Na území v južnej časti Trnavy vzniklo vyše 2 000 bytov s potrebnou občianskou vybavenosťou.





19.4.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava vyhlásilo verejné obstarávanie na obnovu obytného súboru Generála Goliana v časti Linčianska. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 12 miliónov eur bez DPH, v novodobej histórii Trnavy ide o najväčšiu investíciu. Radnica chce na jej financovanie využiť v čo najväčšej miere externé zdroje. Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 25. apríla.„Je to najväčšia a najzložitejšia investičná akcia mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov , aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu bude realizácia rozdelená na dve fázy, pričom každú z nich tvoria dve etapy. Prvá fáza zahŕňa územie od Bratislavskej ulice po centrálnu časť sídliska, druhá zvyšok. „Sme na začiatku celého procesu a zároveň postupne dochádza k schvaľovaniu externých zdrojov na jednotlivé fázy aj investičnú akciu ako takú,“ dodal primátor Bročka.Financovanie chce Trnava „vyskladať“ z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z Programu Slovensko má už schválené tri žiadosti, štvrtá sa momentálne overuje. Konečný pomer externých zdrojov k celkovej cene diela bude známy po ukončení verejného obstarávania.Komplexná revitalizácia verejných priestorov sídliska Linčianska s rozlohou 115 000 m2 prinesie podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej kvalitné krajinársko-architektonické riešenie. Nebudú chýbať tzv. zelené opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy.Obnovou prejde všetkých deväť vnútroblokov i centrálna zóna. Každý dvor bude mať svoj jedinečný charakter, vybudujú sa rôznorodé ihriská a športoviská pre deti aj dospelých, vzniknú tu oddychové zóny s lavičkami a pitnými fontánkami, upravené budú chodníky a pribudnú nové cyklotrasy. Existujúcu zeleň doplní bohatá výsadba, ktorá vytvorí miesta na pikniky, pokojné lúky aj príjemné posedenie v tieni stromov.Projekt obnovy Linčianskej sa umiestnil v prvej desiatke najžiadanejších projektov zo strany Trnavčanov, ktorí mali možnosť ovplyvniť priority mesta. Do jeho prípravy boli od začiatku zapojení aj obyvatelia prostredníctvom participatívneho plánovania.