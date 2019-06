Pristátie na Mesiaci či chemtrails, generácia Y podľa prieskumu konšpiráciám skôr neverí

Sledujú mainstreamové médiá

BRATISLAVA 15. júna - Generácia Y, teda ľudia narodení od roku 1980 do roku 2000, považuje jednotlivé konšpiračné teórie vo všeobecnosti skôr za nepravdivé.Ide najmä o teórie, ktoré sa týkajú závažných rizík očkovania, chemtrails, alebo spochybňovanie pristátia amerických astronautov na Mesiaci. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý uskutočnili od 29. mája do 9. júna na vzorke 514 respondentov.Ako prieskum uvádza, väčšia časť generácie Y považuje teóriu o existencii UFO alebo teóriu o tom, že útoky z 11. septembra boli riadené vládou USA za nepravdivé. Avšak značná časť, teda 37% považuje tieto teórie za pravdivé alebo skôr pravdivé.Teórii o riadených útokoch vládou z 11. septembra 2001 mierne častejšie veria ľudia s vysokoškolským vzdelaním. O teórii, že očkovanie spôsobuje závažné riziká, si 25 percent opýtaných myslí, že je pravdivá alebo skôr pravdivá. Agentúru SITA o tom informoval Michal Mislovič zo spoločnosti Median.Respondenti pochádzajúci z generácie Y najčastejšie sledujú mainstreamové médiá, ako sú TV Markíza a RTVS, obdobne často čítajú aj Aktuality.sk. V prípade portálu Aktuality.sk a RTVS ide častejšie o ľudí, ktorí sa narodili medzi rokom 1980-1990. Naopak, TV Markízu sledujú mierne častejšie tí, ktorí sa narodili medzi rokmi 1991-2000.Len sedem percent respondentov z generácie Y deklaruje, že venujú svoju pozornosť portálu Hlavnespravy.sk a po dvoch percentách periodiku Zem a vek a Sputnik news. Týmto médiám venujú svoju pozornosť častejšie ľudia z generácie Y, ktorí sa narodili v rozmedzí rokov 1980 – 1990, ale aj ľudia žijúci v Banskobystrickom, Žilinskom a Trnavskom kraji.

Konšpirácie a nízke vzdelanie

Respondenti z generácie Y v najväčšej miere dôverujú televíziám RTVS a TA3, ale aj webovému portálu Aktuality.sk. Pravdivosti správ RTVS častejšie dôverujú muži ako ženy, ale aj tí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Podobne je to aj v prípade portálu Aktuality.sk, ktorému dôverujú mierne viac muži a mierne viac ľudia so stredoškolským vzdelaním.Nízku dôveru medzi generáciou Y má portál Topky.sk. Portálu Hlavnespravy.sk v rámci generácie Y dôverujú častejšie muži, ľudia so základným vzdelaním a výrazne častejšie obyvatelia Prešovského, Košického a Žilinského kraja.Vyššiu dôveru v konšpirácie majú respondenti s nižším vzdelaním či nezamestnaní. Naopak, nižšiu dôveru majú študenti, zamestnaní, vysokoškolsky vzdelaní a tiež obyvatelia z veľkých miest.