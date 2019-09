Pristávací modul lunárnej misie Čandraján-2 sa oddelil od orbiteru

Indická raketa Čandraján-2, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 2. septembra (TASR) - Pristávací modul indickej bezposádkovej lunárnej misie Čandraján-2 sa v pondelok oddelil od orbiteru. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na indickú vesmírnu agentúru ISRO.Modul by sa mal 7. septembra pokúsiť o mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca. Všetky súčasti pristávacieho modulu aj orbitera sú podľa ISRO v poriadku.Kozmická loď Čandraján-2 (v preklade "lunárne vozidlo") odštartovala ešte 22. júla z kozmodrómu Šríharikóta, nachádzajúceho sa na ostrove ležiacom neďaleko pobrežia juhoindického štátu Ándhrapradéš a 20. augusta uskutočnila prechod na obežnú dráhu Mesiaca. Pristávací modul je v súčasnosti vo vzdialenosti približne 100 kilometrov od mesačného povrchu.India do prípravy misie investovala v prepočte viac ako 126 miliónov eur. V prípade úspechu by sa po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne stala štvrtou krajinou sveta, ktorá pristála na mesačnom povrchu.Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní a má zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta a fotografie.