Prístup k bývaniu na Slovensku je obmedzený, tvrdí OZ Proti prúdu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Na Slovensku sa nenapĺňa právo na bývanie pre každého človeka a prístup najzraniteľnejších skupín k bývaniu je veľmi obmedzený. Pre TASR to povedala Nina Beňová z občianskeho združenia (OZ) Proti prúdu, ktoré na viacerých úrovniach vykonáva aktivity pre ukončovanie bezdomovectva. Realizuje viacero projektov a jeho hlavným nástrojom je predaj pouličného časopisu Nota bene.Problém so zabezpečením adekvátneho bývania majú podľa Beňovej ľudia bez domova, ale aj zdravotne znevýhodnení, seniori, nízkopríjmové domácnosti, mnohodetné rodiny či mladí ľudia.“ tvrdí Beňová. Tými sú napríklad právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, právo na primerané hmotné zabezpečenie, právo na zdravie alebo priaznivé životné prostredie.konštatuje Beňová. „dodáva.Človek, ktorý razom príde o strechu nad hlavou, podľa nej nemá inú možnosť ako využiť sociálne služby, napríklad útulok, nocľaháreň či zariadenie núdzového bývania, alebo sa pokúsiť zohnať si ubytovanie na ubytovni. „“ tvrdí Beňová. Človek v takejto situácii podľa nej väčšinou vynakladá enormnú snahu na to, aby sa udržal v štandardnom bývaní u rodiny, kamarátov, známych alebo aspoň v ubytovni.“ upozorňuje.“ zhrnula Beňová. So všetkými týmito situáciami sa však stretáva vo svojej praxi na Slovensku často.