Za tankovanie na OMV vyhral Audi Q2

Za čerpanie kvalitných palív vyhral zákazník z Ružomberka OMV nové auto



Okrem hlavnej ceny OMV počas letných prázdnin každý týždeň žrebovala víťazov predplatených kariet OMV Value Card v hodnote 500 eur



*Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228.

24.9.2019 (Webnoviny.sk) -Tankovanie kvalitného paliva môže viesť k dobrému autu. Presvedčil sa o tom i Ružomberčan Milan, ktorý do svojho vozidla načerpal palivo OMV MaxxMotion a dnes sa už môže voziť na úplne novom Audi Q2. Okrem hlavnej ceny OMV vo svojej letnej spotrebiteľskej súťaži rozdávala i ďalšie hodnotné ceny a nezabudnuteľné zážitky."Vernosť prémiovým palivám OMV MaxxMotion sa mi vyplatila," hovorí zákazník Milan. "Na čerpacích staniciach OMV tankujem i bežne, takže zapojiť sa do súťaže nebol žiadny problém. Výhre som však do poslednej chvíle nemohol uveriť," dodáva šťastný výherca, ktorý si cenu, Audi Q2 BASIS 1,5 TFSI prevzal v Bratislave na čerpacej stanici OMV na Einsteinovej ulici.Pravidlá boli skutočne jednoduché. Do súťaže sa mohol zapojiť každý zákazník, ktorý počas trvania súťaže natankoval najmenej 35 litrov paliva OMV MaxxMotion a zaregistroval sa kódom zo stieracieho žrebu."V našej spotrebiteľskej súťaži mohli zákazníci vyhrať množstvo skvelých cien. Víťazom sa však stal naozaj každý, kto natankoval niektoré z našich palív OMV MaxxMotion, pretože zaručene získal maximálny výkon a ochranu motora," povedala Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko.Okrem hlavnej ceny OMV každý týždeň počas letných prázdnin žrebovala aj víťazov predplatených kariet OMV Value Card v hodnote 500 eur. Nezabudlo sa ani na milovníkov zážitkov. Každý týždeň sme spoznali meno šťastného výhercu, ktorý si mohol preveriť svoje šoférske schopnosti v športovom aute na pretekárskom okruhu SLOVAKIA RING. Špeciálna cena čakala i na tých, ktorí okrem rýchlosti a adrenalínu túžili i po peknom výhľade - mohli sa posadiť do kokpitu ľahkého športového lietadla Attack Viper SD4 nielen ako pasažieri, ale ako piloti.Súťaž zároveň bola vynikajúcou príležitosťou pre tých, čo ešte nevyskúšali kvalitu palív OMV MaxxMotion Performance Fuels.Benzín OMV MaxxMotion 100plus i nafta OMV MaxxMotion Diesel boli navrhnuté tak, aby spĺňali najvyššie požiadavky popredných výrobcov automobilov a motorov. Aditíva so špeciálnym zložením vylepšujú účinnosť paliva, zaisťujú optimálnu funkcionalitu a zabezpečujú dlhú životnosť motora. Výsledkom je aj zlepšené zrýchlenie a celkovo lepší výkon a ochrana motora.