Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
Prístupnosť webových stránok – koho sa týka a prečo je potrebné ju riešiť?
28.6.2025 vstúpil na Slovensku do platnosti Európsky akt o prístupnosti, ktorý so sebou prináša povinnosti pre väčšinu webových stránok, mobilných aplikácií a eshopov. Zákon presne určuje, čo všetko je potrebné dodržať, aby bola webová stránka prístupná.
Zdieľať
Prístupnosť webu je dôležitá hneď pre viaceré skupiny ľudí. V prvom rade ide o zrakovo znevýhodnených občanov. Títo používajú čítačky obrazovky, pre ktoré je dobrá orientácia smerodajná. Takisto dôležitou skupinou sú slabozrakí ľudia, kde zase zohráva dôležitú úlohu dobrý kontrast, bezpätkové písmo ako aj spôsob zarovnania textu.
K slabozrakej skupine samozrejme patria aj starší ľudia, ktorí už síce možno nemajú taký dobrý zrak, no nákupy radi uskutočňujú či už prostredníctvom desktopového alebo mobilného rozhrania.
Ďalšou minoritnou, no aj tak početnou skupinou, sú ľudia so sluchovým postihnutím. Títo zase potrebujú titulky a prepisy rôznych videí či zvukových nahrávok.
Samozrejme, postihnutiami sa rad nekončí. Prístupný web potrebujú aj ľudia so slabším pripojením alebo s dočasným fyzickým obmedzením. A v konečnom dôsledku, ak sa všetkým používateľom na danom webe dobre orientuje, tak je to pre daný web či eshop len prínosné. Vyhľadávače, najmä Google, prístupné weby vyhodnocujú veľmi pozitívne aj zo SEO hľadiska. Platí tu jednoduchá zásada, čím je web prístupnejší, tým je z UX hľadiska pre používateľa lepší a tým ho má Google “radšej”. A tým pádom ho posúva vo vyhľadávaní vyššie.
Aká legislatíva upravuje prístupnosť a koho sa to týka?
Od 28. júna 2025 začal v EÚ platiť Európsky akt o prístupnosti (European Accessibility Act, EAA). Slovensko ho zaviedlo do svojho právneho systému zákonom č. 351/2022 Z. z. Cieľom je zabezpečiť, aby digitálne produkty a služby boli prístupné pre všetkých, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím alebo znevýhodnením.
Táto povinnosť platí všeobecne od roku 2021 pre verejné inštitúcie. Od roku 2025 sa rozšírila táto povinnosť aj o ďalší zoznam firiem. Ide o súkromné firmy, ktoré majú viac ako 10 zamestnancov. Táto povinnosť sa teda netýka firiem, ktoré majú do 10 zamestnancov a obrat do 2 miliónov eur ročne. Nedodržanie tejto povinnosti môže byť potrestané pokutou. Ako sa bude kontrolovať takáto veľká databáza firiem je síce otázne, no je v záujme každého majiteľa webstránky, aby bola webová lokalita prístupná a tým pádom určená pre každého bez obmedzenia.
Aké sú základné prvky prístupnosti?
K najzakladanejším prvkom patrí kontrast farieb. Ide o takú kombináciu písma, prvkov a pozadia webu, aby bolo všetko v kontraste a bez problémov čitateľné.
Ďalším dôležitým prvkom je možnosť ovládať web pomocou klávesnice. To je dôležité najmä pre nevidiacich, ktorý ovládajú počítač pomocou čítačky a klávesnice. K ďalším znakom prístupného webu patrí:
- Zrozumiteľný jazyk – používateľ bude hneď rozumieť, o čom je web, aké informácie prostredníctvom webu môže získať alebo aké tovary nakúpiť
- Jednoduchá štruktúra a navigácia – je nevyhnutnosťou pre všetky skupiny, ak chcete vašu službu alebo produkt predávať. Na neprehľadnom webe sa všeobecne nikomu nechce hľadať informácie a uprednostní konkurenciu, kde je navigácia intuitívnejšia.
- Prepis hovoreného slova – toto sme spomínali vyššie, pre sluchovo znevýhodnených používateľov je toto nevyhnutnosťou.
- Responzívny dizajn – je dôležitý pre vyhľadávače ako aj pre mobilné zariadenia. Veľa ľudí pristupuje na internet cez mobilné zariadenia. Závisí to od konkrétnej oblasti, no priemerne je to až 70% ľudí, ktorí vyhľadávajú cez mobilné zariadenia.
- Ľahko stiahnuteľné dokumenty
- Prístupnosť formulárov
Väčšina z vyššie spomenutých bodov pomáha aj samotnému SEO. Malo by byť v záujme každého, aby bola webová lokalita prístupná. Ak je web prístupný, používatelia na ňom ostanú, čo ocení aj Google a ostatné vyhľadávače. A samozrejme to v konečnom dôsledku má prínos aj pre samotného majiteľa webovej lokality.
Článok pripravený v spolupráci so spoločnosťou Dataswans, s.r.o.
