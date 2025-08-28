|
Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
28. augusta 2025
Mladá vodička neprežila dopravnú nehodu v okrese Námestovo, s autom sa viackrát prevrátila
Tagy: Tragická dopravná nehoda
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - V nočných hodinách 27. augusta došlo na ceste č. II/520 medzi obcami Krušetnica a Breza v okrese Námestovo k tragickej dopravnej nehode. Ako priblížila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková, vodička Audi A4 zišla z doposiaľ presne nezistených príčin mimo vozovku a následne sa s vozidlom viackrát prevrátila.
„21-ročná žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom,“ informovala polícia. U nebohej bola nariadená pitva. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Dolnom Kubíne začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. „Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Policajti apelujú na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali disciplinovane a ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali dopravné predpisy. „Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách,“ zdôraznila polícia.
Zdroj: SITA.sk - Mladá vodička neprežila dopravnú nehodu v okrese Námestovo, s autom sa viackrát prevrátila © SITA Všetky práva vyhradené.
