Prístupový protokol Macedónska s NATO podpíšu v stredu 6. februára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 2. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) v sobotu oznámila, že veľvyslanci členských krajín podpíšu v stredu 6. februára prístupový protokol Macedónska. To sa po jeho ratifikácii jednotlivými spojencami bude môcť stať už ako Severné Macedónsko 30. členom NATO.uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na Twitteri.Ceremónia sa uskutoční v sídle NATO v Bruseli za prítomnosti macedónskeho ministra zahraničných vecí Nikolu Dimitrova, vyplýva z tlačovej správy aliancie.Vstupu Macedónska do NATO a prípadne aj Európskej únie bránil dlhoročný spor so susedným Gréckom, ktorý sa poradilo vyriešiť v uplynulých mesiacoch. Dohodu o zmene názvu bývalej juhoslovanskej republiky parlamenty oboch krajín ratifikovali v januári. Atény integračné ambície Skopje blokovali tvrdením, že používanie názvu Macedónsko naznačuje územné nároky na rovnomenný región v severnom Grécku a privlastňovanie si gréckych dejín a kultúry.Po podpísaní prístupového protokolu sa bude Macedónsko môcť zúčastňovať na aktivitách NATO ako pozvaná krajina, uviedol predstaviteľ aliancie pre agentúru AFP. Proces prijímania nového člena sa následne presunie do metropol 29 spojeneckých štátov, kde musí byť protokol ratifikovaný na základe príslušných národných postupov. Keď bude toto schvaľovanie uzavreté, krajina sa stane plnoprávnym členom NATO. Ako dlho to potrvá, bude závisieť od toho, koľko času si vyžiadajú národné ratifikačné procedúry.Symbolicky prvou krajinou, ktorá prístupový protokol Macedónska ratifikuje, by sa mohlo stať práve Grécko, uviedol tento týždeň spravodajský portál Euractiv s odvolaním sa na informované zdroje, podľa ktorých tak Atény chcú urobiť už do 8. februára.Vláda v Aténach vo štvrtok oznámila, že parlamentu predloží prístupový protokol na schválenie "v nadchádzajúcich dňoch", pričom gréckou ratifikáciou automaticky nadobudne účinnosť dohoda o zmene názvu krajiny, uviedla agentúra AP.Ak by ratifikačný proces, ktorý obvykle trvá asi jeden rok, urýchlili aj ďalšie členské štáty, Severné Macedónsko by sa mohlo stať 30. členom NATO na júlovom summite aliancie, priblížil Euractiv.Agentúra DPA v sobotňajšej správe uvádza ako možný termín vstupu Severného Macedónska do NATO rok 2020.