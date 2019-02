Na letisku v Austrálii zadržali muža, ktorý tvrdil, že má bombu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 2. februára (TASR) - Polícia na letisku v austrálskom meste Brisbane strieľala v sobotu na muža, ktorý ohrozoval okolie nožom a údajne mal pri sebe bombu. Informovala o tom agentúra DPA.DPA sa odvoláva na informácie z austrálskeho denníka The Courier-Mail, podľa ktorých muž vošiel do budovy odletového terminálu letiska so škatuľou, z ktorej trčali káble, a tvrdil, že je to bomba. Podľa očitých svedkov sa tiež snažil nožom bodnúť svoju bývalú manželku.Polícia austrálskeho štátu Queensland na Twitteri oznámila, že ľudí nachádzajúcich sa v budove odletového terminálu evakuovali a pri incidente nikto neutrpel zranenia.Muža previezli na policajnú stanicu a príslušníci polície budovu odletového terminálu prehľadali. Lety i vlakovú dopravu na letisku pozastavili.Podľa informácii z Twitteru queenslandskej polície nič nenaznačuje, že by išlo o teroristický čin.