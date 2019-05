Prítomnosť EÚ v Pezinku je zatiaľ skrytá, tvrdí primátor

Na snímke voliči s dieťaťom vhadzujú hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v okrsku v materskej škole 25. mája 2019 v Pezinku. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 25. mája (TASR) – Prítomnosť Európskej únie v meste Pezinok pôsobí zatiaľ skryto, momentálne ju možno najviac vnímať pri rekonštrukcii tunajšieho zámku. Pre TASR to povedal primátor Pezinka Igor Hianik s tým, že toto malokarpatské vinohradnícke mesto je stále regionálne, domácke a ľudia sú tu skôr lokálpatrioti.podotkol. Občanov však vyzýva, aby sa na sobotných eurovoľbách zúčastnili.povedal Hianik. Ako tvrdí, oproti minulosti je potrebné zintenzívniť účasť na eurovoľbách. V sobotu ráno chodilo podľa jeho slov k volebným urnám menej ľudí.spresnil. Primátor avizuje, že chce naštartovať lepšiu cezhraničnú spoluprácu Pezinka s inými európskymi mestami. O niekoľko dní cestujú preto zástupcovia Pezinka za primátorom Štokholmu, kde chcú získať nové informácie a inšpirovať sa.V Pezinku sa rozhodol odovzdať svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu aj 40-ročný Peter. Ako tvrdí, snaží sa zapájať do každých volieb, pri týchto však dlho váhal.povedal pre TASR.Na hlasovací preukaz odvolila v meste 24-ročná Magdaléna. Účasť na voľbách odôvodnila záujmom o budúcnosť Slovenska a Európy.podotkla.