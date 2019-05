V Bratislave sú eurovoľby zatiaľ pokojné

Na snímke volič vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas volieb do Európskeho parlamentu v bratislavskej Petržalke 25. mája 2019. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú v najväčších bratislavských mestských častiach zatiaľ pokojné a plynulé. TASR to potvrdili hovorcovia miestnych samospráv.uviedla pre TASR Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.Pokojný priebeh majú eurovoľby aj v Novom Meste.poznamenal novomestský starosta Marek Tettinger. Pokojná situácia je aj v Starom Meste.povedal Matej Števove, hovorca staromestskej starostky.Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.