Prítomnosť koronavírusu potvrdili u osoby z pápežovej rezidencie, nachádza sa v karanténe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Vatikán informoval, že u nemenovanej osoby, ktorá býva v rovnakej vatikánskej rezidencii ako pápež František , zistili prítomnosť koronavírusu. Najnovší prípad tak nasleduje niekoľko dní po 11 pozitívne testovaných členoch švajčiarskej gardy, ktorí pontifika chránia.Infikovaná osoba sa podľa "svätej stolice" medzičasom dočasne odsťahovala z pápežovej rezidencie a ostáva v karanténe. Rovnaké nariadenie museli akceptovať všetci, ktorí s nakazeným prišli do priameho kontaktu.Rezidencia slúži vatikánskym kňazom, iným duchovným predstaviteľom aj bežným ľuďom. Pápež František sa v nej rozhodol žiť natrvalo bezprostredne po zvolení do funkcie v roku 2013, keďže chcel byť bližšie k obyčajným ľuďom. Rezidencia má spoločnú jedáleň a kaplnku, v ktorej František každé ráno slúži omšu.Vo Vatikáne v súvislosti s koronavírusom musia všetci nosiť rúška v interiéri a exteriéri, aj keď samotný pápež sa tomu dosiaľ vyhýbal. V 83 rokoch však patrí do rizikovej skupiny populácie, zvlášť, keď mu ako mladému mužovi v dvadsiatich rokoch museli odstrániť časť pľúc. Lekári však v minulosti tvrdili, že chýbajúce pľúcne tkanivo nemá výrazný vplyv na jeho zdravie.