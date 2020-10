V USA po takmer 70 rokoch popravia ženu, smrteľnú injekciu dostane aj vrah farára a jeho ženy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - V Spojených štátoch amerických by mali prvýkrát za takmer 70 rokov popraviť federálnu chovankyňu. Ako uviedlo tamojšie ministerstvo spravodlivosti, Lisa Montgomeryová v štáte Missouri v roku 2004 uškrtila ženu v ôsmom mesiaci tehotenstva.Vrahyňa predstierajúca graviditu následne obeti vyrezala dieťa z jej tela. Smrteľnú injekciu by jej mali aplikovať 8. decembra v Indiane. Dosiaľ poslednou ženou, ktorú v USA popravili, bola Bonnie Headyová v roku 1953 v Missouri.Na december je naplánovaná aj federálna poprava Brandona Bernarda, ktorý v roku 1999 so svojimi komplicmi zavraždil v Iowe farára a jeho manželku. Americký generálny prokurátor William Barr uviedol, že to boli "obzvlášť ohavné vraždy".Administratíva súčasného prezidenta Donalda Trumpa vlani po dlhej prestávke obnovila federálne popravy. Trest smrti bol v USA zakázaný na štátnej a federálnej úrovni rozhodnutím Najvyššieho súdu z roku 1972.O štyri roky neskôr rozhodnutie tohto súdu umožnilo štátom obnoviť trest smrti a v roku 1988 vláda schválila legislatívu, ktorá ho znovu sprístupnila na federálnej úrovni. V rokoch 1988 až 2018 bolo vo federálnych prípadoch odsúdených na smrť 78 osôb, popravení však boli iba traja.