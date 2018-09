Privara bol spokojný s úrovňou cyklistických pretekov Okolo Slovenska

Prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, archívne foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 17. septembra (TASR) - Najväčšie cyklistické preteky v krajine Okolo Slovenska majú za sebou najvydarenejší ročník. Nielen čo sa týka účasti svetových pretekárov, ale aj organizácie. To sa odrazilo aj na diváckom záujem, ktorý poriadne prevýšil aj očakávania organizátorov.Trasa 62. ročníka dlhá takmer 700 km sa tiahla cez 111 miest a obcí Slovenska a tie boli plné fanúšikov. Tí si podobne ako na popredných svetových pretekoch našli cestu i na 17 vrchárskych prémií, na ktorých vytvorili úžasnú kulisu pre pretekárov. Najviac rezonovala scenéria na stúpaní na Vršatec, ktorú opísali viacerí cyklisti, akoby bola z Tour de France.povedal generálny riaditeľ pretekov a zároveň prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.Organizátorom sa podarilo priviesť na Slovensko premiérovo dva WorldTour tímy Quick-Step Floors, Bora-Hansgrohe a ďalších päť prokontinentálnych družstiev. Tým sa poriadne zvýšili konkurencia i hodnotenie pretekov medzi odborníkmi. Navyše výborne fungovala organizácia a zahraniční účastníci si pochvaľovali trate i infraštruktúru.pokračoval Privara.Vedenie podujatia už dlhšie deklarovalo, že dlhodobými cieľmi sú stabilizovať preteky v kategórii Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) 2.1, dotiahnuť na ne Petra Sagana a dostať ich na obrazovky Eurosportu. Podľa Privaru vydarený 62. ročník prispeje k ich naplneniu:Budúci ročník sa posunie ešte o týždeň neskôr, keďže z programu majstrovstiev sveta vypadne klasická tímová časovka a nahradí ju súťaž miešaných tímov. Cieľ Okolo Slovenska bude len týždeň pred pretekmi s hromadným štartom elite.uviedol Privara.S koncom 62. ročníka sa už začala príprava na ten ďalší. Organizátorom sa hlásia prvé mestá, no zatiaľ nechcú nič prezradiť. Dlhodobý cieľ je záver v Bratislave, no táto možnosť sa asi nezrealizuje.povedal Privara pre TASR.Záver by mal byť predbežne opäť šitý na mieru špurtérom, o vrchárskom sa z logistických dôvodov zatiaľ príliš neuvažuje.dodal prezident SZC.