Ronaldo rozbehol gólový stroj, Costu vyjde pľuvanec draho

Rím 17. septembra (TASR) - Cristiano Ronaldo strelil svoje prvé dva súťažné góly v drese talianskeho futbalového šampióna Juventus Turín. Portugalský futbalista zariadil víťazstvo "Starej dámy" v nedeľňajšom zápase 4. kola Serie A nad US Sassuolo 2:1.Po spŕškach presných zásahov v Premier League, ktoré dosiahol v drese Manchestru United, a neskôr v španielskej La Lige ako ofenzívny ťahúň Realu Madrid, sa Ronaldo strelecky presadil v ďalšej z popredných ligových súťaží na "starom kontinente".Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty otvoril skóre duelu v 50. minúte, keď zblízka dorazil loptu do siete hostí. Druhý gól pridal v 65. minúte, keď po prihrávke Emreho Cana nedal šancu brankárovi Sassuola krížnou strelou zvnútra šestnástky. Konečný výsledok stanovil v nadstavenom čase presným zásahom striedajúci hráč hostí Khouma Babacar.citovala agentúra AP Ronalda, ktorý mohol v závere stretnutia zavŕšiť hetrik, v dvoch šanciach pred brankárom Andreom Consiglim však neuspel.dodal Ronaldo, ktorý po prestupe z Realu Madrid potreboval čas na aklimatizáciu a z tohto dôvodu vynechal aj dva septembrové zápasy národného tímu:Proti Chievu Verona, Laziu Rím a Parme vyšiel naprázdno, ale situáciu nebral dramaticky:V závere stretnutia hlavný rozhodca vylúčil po konzultácii s videorozhodcom domáceho Douglasa Costu, ktorý opľul do tváre Federica Di Francesca. Incidentom sa bude zaoberať disciplinárna komisia, brazílskemu krídelníkovi môže podľa niektorých talianskych médií hroziť až desaťzápasový dištanc. Vyviaznuť môže aj s miernejším trestom, s veľkou pravdepodobnosťou však 29. septembra vynechá šláger s Neapolom.Costov skrat odsúdil aj tréner Juventusu Massimiliano Allegri.povedal rezolútne pre Sky Sport Italia. Allegrimu sa tiež nepáčilo, ako jeho tím po dvojgólovom vedení pristúpil k ďalšiemu priebehu zápasu:Juventus si udržal stopercentnú bilanciu, na konte má 12 bodov zo štyroch kôl. Najbližšie sa v Serie A predstaví v nedeľu 23. septembra na pôde predposledného Frosinone, ešte predtým v stredu 19. septembra ho čaká vystúpenie v 1. kole skupinovej fázy Ligy majstrov vo Valencii.