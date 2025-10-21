Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

21. októbra 2025

Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj


Len pred niekoľkými týždňami, keď Vladimir Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, vyhlásil v utorok ukrajinský ...



64a812fc7de75425436642 676x451 21.10.2025 (SITA.sk) - Len pred niekoľkými týždňami, keď Vladimir Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Avšak hneď ako tlak trochu poľavil, Rusi sa začali z diplomacie vykrúcať a oddiaľovať dialóg, dodal ukrajinský líder na sieti X.


Zelenskyj sa takto vyjadril v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinskú infraštruktúru a energetické zariadenia. Iba tlak na Rusko to môže zastaviť, dodal.

Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. „Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa samit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené... Je potrebná príprava, seriózna príprava.“

Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident tomahawk Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
