|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 21.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Uršuľa
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
21. októbra 2025
Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj
Tagy: Mierové rokovania Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident tomahawk Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Len pred niekoľkými týždňami, keď Vladimir Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, vyhlásil v utorok ukrajinský ...
Zdieľať
21.10.2025 (SITA.sk) - Len pred niekoľkými týždňami, keď Vladimir Putin cítil skutočný tlak a hrozbu Tomahawkov, okamžite prejavil ochotu vrátiť sa k diplomacii, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Avšak hneď ako tlak trochu poľavil, Rusi sa začali z diplomacie vykrúcať a oddiaľovať dialóg, dodal ukrajinský líder na sieti X.
Zelenskyj sa takto vyjadril v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinskú infraštruktúru a energetické zariadenia. Iba tlak na Rusko to môže zastaviť, dodal.
Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. „Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa samit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené... Je potrebná príprava, seriózna príprava.“
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.
Zdroj: SITA.sk - Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Zelenskyj sa takto vyjadril v súvislosti s ruskými útokmi na ukrajinskú infraštruktúru a energetické zariadenia. Iba tlak na Rusko to môže zastaviť, dodal.
Rusko v utorok uviedlo, že neexistuje „presný časový rámec“ pre samit medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom o Ukrajine. „Pôvodne tu nebol stanovený žiadny presný časový rámec,“ povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom. Na otázku, či by sa samit mohol odložiť, Peskov odpovedal: „Nemôžete odložiť niečo, čo ešte nebolo presne stanovené... Je potrebná príprava, seriózna príprava.“
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov predtým v utorok povedal, že je „predčasné“ hovoriť aj o detailoch prípravného stretnutia medzi ministrami zahraničia Sergejom Lavrovom a Marcom Rubiom.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Priviesť Putina späť k diplomacii môže hrozba Tomahawkov, vyhlásil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Mierové rokovania Rokovania o mieri na Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident tomahawk Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Miele na IFA 2025: Vitajte v novej dimenzii varenia
Miele na IFA 2025: Vitajte v novej dimenzii varenia
<< predchádzajúci článok
6 tipov na fantastickú domácu Halloweensku párty
6 tipov na fantastickú domácu Halloweensku párty