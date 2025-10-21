|
6 tipov na fantastickú domácu Halloweensku párty
Zabudnite na plastovú tekvicu, kostým múmie z toaletného papiera a stokrát obohrané filmy. Namiesto toho vytvorte doma atmosféru, na ktorú nikto len tak nezabudne. Poradíme vám, ako to urobiť za pár ...
21.10.2025 (SITA.sk) - Zabudnite na plastovú tekvicu, kostým múmie z toaletného papiera a stokrát obohrané filmy. Namiesto toho vytvorte doma atmosféru, na ktorú nikto len tak nezabudne. Poradíme vám, ako to urobiť za pár drobných, zato však s nápadom a vtipom.
Na vyvolanie príjemného mrazenia v chrbte často stačí málo. Dekorácie a kostýmy sa dajú vyrobiť z vecí, ktoré už pravdepodobne máte doma. Dôležité je nezabudnúť ani na správny playlist, zábavu a hlavne na prípravu štýlového občerstvenia. Hostia sa potešia strašidelne naservírovanému jedlu s prekvapivým twistom a originálnym drinkom s príchuťou tajomna.
Horory nám prídu strašidelné práve preto, že sa odohrávajú na miestach, ktoré pôsobia dôverne známe, no niečo je tam zle. Na správny efekt teda nie sú potrebné drahé dekorácie, ale dobrý nápad. Pavučinky si môžete vyrobiť z bavlniek a rozvešať ich do rohov. Strašidelné tiene na stenách sa dajú vytvoriť pomocou zapálených sviečok, rozsvietených lampičiek a papierových výstrižkov. Párty atmosféru zas podporia oranžové a čierne balóniky.
K Halloweenu však neodmysliteľne patrí vydlabaná tekvica s rozškľabenou tvárou. V prípade, že nestíhate tekvicu vydlabať, tvár môžete nakresliť čiernou fixkou. TIP: Rovnako ako tekvicu možno vyrezať aj pomaranče alebo mandarínky. Stačí do nich vložiť sviečku a dozdobiť nimi stôl. Nielenže vyzerajú skvelo, ale aj nádherne voňajú.
Pozor, pozor – v roku 2025 prichádza na scénu nový halloweensky nápoj. Malí aj veľkí fanúšikovia hororov si počas tohtoročnej "spooky season" zamilujú limitovanú edíciu Fanty, ktorú ovládli postavy z hororov od Universal Studios. Freddy Fazbear sa spojil s pomarančovou príchuťou a bábika Chucky má vlastnú limitku Chucky’s Punch s príchuťou lesného ovocia. Ideálne ako zábavný prvok večera aj ako doplnok k tematickému menu, navyše vo variante bez cukru!
TIP: Vyskúšajte originálnu chuť a namiešajte si drink Whisky & Fanta, na ktorý potrebujete iba whisky, Fantu, ľad a plátky pomaranča. Na záver môžete drink ozdobiť želé cukríkom v tvare oka, lebky alebo kosti! Alebo sa inšpirujte Španielskom a vyskúšajte Tinto de Verano (Fantu s červeným vínom). V Nemecku sa zas pije nealkoholický drink Spezi (Fanta zmiešaná s Coca-Colou).
Halloween bez sladkostí nie je Halloween – to vedia aj malé deti. Dospelí síce už na koledu nechodia, no môžu si vychutnať obľúbené dobroty v strašidelnom kabáte. Fantázii sa medze nekladú! Ak ste milovníkmi pečenia, nenechajte si ujsť príležitosť pripraviť cupcakes s krvavo červeným krémom a sušienky v tvare netopierov.
Ako slané pohostenie môžete pripraviť mini párky v lístkovom ceste zabalené ako "múmie" alebo hotdogy v podobe odseknutých prstov s kečupom namiesto krvi. Dojem je zaručený. Pre ultimátny strašidelný efekt naservírujte nachos s guacamole v miske z vydlabanej tekvice – vyzerá to ako zombie mozog!
TIP: Mimoriadne vydareným dezertom sú tzv. Fanta rezy s tmavým kakaovým korpusom, smrteľne bledým tvarohovým krémom a želé z pomarančovej Fanty navrchu. Krém možno dozdobiť lebkami vyrezanými z ovocia a následne ich zaliať želatínou. Recept nájdete na internete.
Oblečenie tvorí polovicu atmosféry – a pri Halloweene to platí dvojnásobne. Nemusíte zháňať kostým, ktorý bude celý zvyšok roka ležať v skrini. Vyberte si radšej jednoduchý prevlek a zamerajte sa na detaily. Ako inšpirácia poslúžia kostýmy od Universal Studios: Freddy má svoj pruhovaný sveter a klobúk, Chucky zase nohavice s trakmi a farebný sveter. M3GAN nosí jednoduché béžové šaty s mašľou. Grabbera zas charakterizuje čierny plášť a maska s vycerenými zubami, ktorá sa dá jednoducho vyrobiť z papiera.
Náladu najlepšie dotvoria filmy. A keď už sa inšpirujete ikonickými postavami z limitovanej edície Fanty, prečo si nepustiť práve ich príbehy? Séria Detská hra so slávnou bábikou Chucky je pre každého skutočného fanúšika hororov takmer povinnou znalosťou. M3GAN zas ukazuje úplne nový pohľad na umelú inteligenciu. Päť nocí u Freddyho ukáže, že maskoti v pizzerii nie sú takí roztomilí, ako sa zdá. A príbeh sadistického vraha Grabbera s názvom Čierny telefón zaručene naženie husiu kožu! Pre dokonalú halloweensku atmosféru odporúčame dať si k filmu limitku Fanta s hororovými postavami – strašidelná nálada tak hneď stúpne o level vyššie.
Počas večera pravdepodobne príde chvíľa, keď niekto povie: "Poďme si niečo zahrať." Ak nemáte náladu na klasické stolové hry ani na pravdu alebo odvahu, majte pripravené triky v rukáve – napríklad súťaž o najdesivejší výkrik, najrýchlejšie zjedený cupcake alebo hlasovanie o najlepší kostým.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - 6 tipov na fantastickú domácu Halloweensku párty © SITA Všetky práva vyhradené.
