PRIZNAL SA: Zatkli chlapca, ktorý ma na svedomí ihly v jahodách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 19. septembra (TASR) - Malého chlapca zatkli po tom, čo sa polícii priznal, že ukryl ihly na šitie do jahôd v Austrálii. Tento nebezpečný nález pritom viedol k veľkým obavám z kontaminácie ovocia po celej krajine. Na svojej webovej stránke o tom v stredu informoval britský denník Independent a portál austrálskej televízie Seven News.Polícia v austrálskom štáte Nový Južný Wales uviedla, že zatkla malého chlapca a jeho čin bol zrejmepovedal zástupca policajného komisára Stuart Smith, ktorého citoval portál televízie Seven News.Smith dodal, že pri chlapcovi zrejme uplatniaTrest za úmyselnú kontamináciu potravinového zdroja v Novom Južnom Walese je desať rokov väzenia, ale austrálsky premiér Scott Morrison vyhlásil, že vláda plánuje zvýšiť maximálny trest na 15 rokov väzenia.uviedol Morrison.dodal premiér.Polícia vyšetruje až vyše 100 hlásení o náleze ihiel v ovocí. Zároveň je presvedčená, že všetky tieto prípady majú na svedomí napodobňovatelia aNajprv ich našli v jahodách od jedného dodávateľa v severoaustrálskom štáte Queensland, ale teraz ich objavujú po celej krajine.V utorok polícia v Novom Južnom Walese oznámila, že už vyšetrujú aj prípady nálezu ihiel v jablku a banáne.Zatiaľ nikto neutrpel vážne zranenie, ale farmári pestujúci jahody sú nútení zahadzovať produkciu, keďže dopyt po tomto ovocí prudko klesá, napísal portál denníka Independent.