Kandidátka Z. Aufrichtová prichádza s programom 5x5 Za Staré Mesto

Bratislavské Staré Mesto, ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Zlepšenie bezpečnosti, vytvorenie kvalitného verejného priestoru, podpora aktivít v danom priestore, participatívnosť a zlepšenie fungovania miestneho úradu. To je päť priorít, ktoré tvoria základ volebného programu kandidátky na starostku bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej. Program kandidátky - po novom sedemkoalície SaS, Zmena zdola a OKS a hnutí OĽaNO, Sme rodina, NOVA a KDH - nesie názov 5x5 Za Staré Mesto.uviedla na stredajšej tlačovej konferencii Aufrichtová.Základnými piliermi programu je päť priorít, ktoré sa odvíjajú od troch už predstavených programových téz. V každej z priorít ponúka päť riešení daného problému, dáva však zároveň priestor na participáciu občanov. Na svojej webovej stránke postupne predstavuje jednotlivé oblasti, ku ktorým sa tak môžu vyjadriť a diskutovať o nich samotní Staromešťania.Zároveň je jeho súčasťou 25 otázok, ktorých odpovede tiež prispejú k tvorbe definitívneho programu.prisľúbila Aufrichtová. Ako ďalej podotkla, všetky návrhy a opatrenia budú pritom riešené v súlade s verejným záujmom, každý bude obsahovať dopad na blízke i širšie okolie.skonštatovala Aufrichtová.Kandidátka zároveň predstavila "svoj" 25-členný tím kandidátov na miestnych poslancov, ktorých do boja o mandát v staromestskom zastupiteľstve posiela sedemkoalícia.Zuzana Aufrichtová je jedným z deviatich uchádzačov, ktorí podali kandidačné listiny na post starostu Starého Mesta. Zatiaľ ide o neoficiálny počet, oficiálni kandidáti budú známi až po ich zaregistrovaní miestnou volebnou komisiou.Medzi nimi je súčasný šéf mestskej časti Radoslav Števčík, ktorý kandiduje ako nezávislý. Kandidovať chce aj dizajnérka a aktivistka Dana Kleinert z tímu okolo kandidáta na primátora Bratislavy Matúša Valla, ktorú podporujú hnutie Progresívne Slovensko a strana Spolu - občianska demokracia. O kreslo má záujem aj IT konzultant Michal Šulek ako kandidát iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska. O mandát sa ako nezávislý uchádza aj trojnásobný poslanec Martin Borguľa. Kandidatúru na šéfku Starého Mesta potvrdila aj miestna poslankyňa Barbora Oráčová, ktorá sa o priazeň voličov uchádza ako nezávislá. Záujem o funkciu starostu má aj niekdajší poslanec a prednosta miestneho úradu Sven Šovčík, ktorý kandiduje ako nezávislý s podporou strany STAN.