Pro musica nostra Tyrnaviensi: Sedem dní, sedem výnimočných koncertov, sedem zaujímavých miest

4.6.2024 (SITA.sk) -Tretí ročník festivalu otvorí. Tento ojedinelý projekt Mikiho Skutu vznikol v snahe priniesť orchestrálnu hudbu na také miesta, kde nikdy nebola šanca počuť symfonický orchester v spolupráci so sólistom. Vďaka špičkovým moderným technológiám tak návštevníkom ponúknu klaviristi Miki a Nora Skuta svoju virtuozitu spolu s plnohodnotným zvukom digitálneho symfonického orchestra.Druhý festivalový večerbude patriť barokovej hudbe.vystúpia. V podaní týchto renomovaných a medzinárodne uznávaných umelcov zaznejú sonáty talianskych husľových mágov, akými boli Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini ale i Františka Bendu, českého husľového virtuóza pôsobiaceho na dvore pruského kráľa Friedricha II. v Berlíne.Rossiniho opera o prefíkanom Figarovi je jedným z najslávnejších titulov opernej tvorby a vďaka iskrivej predohre žije nielen v operných domoch celého sveta, ale aj na koncertných pódiách. Zaznie ajv priestoroch zrekonštruovanej, v úvode programu koncertu českého violončelového kvarteta. Ivan Vokáč, Matěj Štěpánek, Petr Špaček a Jan Zemen - dvaja poprední hráči Českej filharmónie, crossoverový sólista a profesor na konzervatóriu, ktorí vidia svoje violončelá ako nástroje takmer neobmedzených zvukových možností.s medzinárodným obsadením a pod umeleckým vedením Jakuba Mitríka sa venuje historicky poučenej interpretácii ranobarokovej, hlavne talianskej hudby na kópiách historických nástrojov ako chitarrone, resp. teorba, baroková gitara, husle, violončelo, viola da gamba, arpa doppia a iných. Zaujímavý program zaznieHudobný zážitok doplní atmosféra chrámu s nástennými maľbami zo 14. storočia.Dnes azda najznámejším "zhudobňovateľom" romantickej poézie je Franz Schubert, ktorému sa vo svojich piesňach podarilo dokonale prepojiť literárne a hudobné svety a všetko zavŕšiť v podobe živej praxe na komorných večierkoch zvaných Schubertiade. Atmosféru týchto večierkov navodiasopranistkaa gitarista. Piesne a skladby Franza Schuberta a Josepha Kaspara Mertza doplní romantická poézia, ktorú prednesiePanova flauta je nástroj viazaný geograficky na Rumunsko a tamojší pôsobivý folklór a rovnako s folklórom je u nás spojený aj cimbal. V súhre Panovej flauty a cimbalu však na svojom čare a zvukovej atraktívnosti nadobúdajú aj diela z minulosti. Sladké melódie Fritza Kreislera, drobnosti Georgesa Boulangera či Bélu Bartóka získavajú na pôsobivosti. Open-air koncert holandsko-českého duaje prísľubom nevšedného zážitku.Záverečný koncert 3. ročníka festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi zaznie v priestoroch. Hudba v každom kúte sveta má rovnaké korene, čerpá energiu z rovnakých zdrojov. Hudobníci minulosti si všímali silu etnika a ľudového živlu. V priebehu 18. storočia nastalo mohutné hnutie šírenia kresťanstva na území Strednej a Južnej Ameriky, vďaka čomu dochádzalo k pikantnej fúzii tamojších etnických zdrojov s kresťanským spevom. Pestrú paletu piesní a tancov interpretovaných na kópiách historických nástrojov v kombinácii so spevom a perkusiami ponúkne koncert maďarského súboru Bacchus Consort.