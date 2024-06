Záplavy v Nemecku si vyžiadali už päť mŕtvych, poslednú obeť vytiahli policajti z takmer ponoreného auta

4.6.2024 (SITA.sk) - Záplavy v Nemecku si vyžiadali päť mŕtvych. Piatou potvrdenou obeťou je podľa polície žena, ktorej telo vytiahli v bavorskom mestečku Markt Rettenbach zo zaplaveného auta.Polícia uviedla, že vodička v pondelok zjavne ignorovala bariéry pred zaplavenou cestou, zišla z cesty do poľa a privolala záchrannú službu, aby ich upozornila, že jej auto sa plní vodou. Záchranári našli auto takmer ponorené.Rozsiahle záplavy naprieč južným Nemeckom spôsobili cez víkend nepoľavujúce dažde. Situácia sa na juhozápade krajiny upokojila, úroveň hladiny vody v častiach spolkovej krajiny Bavorsko je však vysoká, a to hlavne na Dunaji a v oblasti Rosenheimu na juhovýchode.Niektoré hlavné železničné trate, vrátane niekoľkých vedúcich do Mníchova, sú stále zablokované alebo prerušené.