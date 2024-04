Problémom je nesprávna aplikácia pravidiel, nie prísny zákon. TIS kritizuje vládnu novelu o verejnom obstarávaní

Pridlhé obstarávania

Transparentnosť má svoje opodstatnenie

Riešením je elektronizácia

Čerpanie eurofondových zákaziek

4.4.2024 (SITA.sk) - Vládna novela zákona o verejnom obstarávaní v prípade schválenia v parlamente bude mať negatívny vplyv na možnosť verejnej kontroly. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko na to upozornila s tým, že následné zverejňovanie zmlúv a objednávok síce umožňuje sledovať, či bol nákup pre obstarávateľa výhodný, avšak negatívnym dopadom už zabráni iba v mizivom percente.„Súčasné pridlhé obstarávania pritom má na svedomí najmä nesprávna aplikácia pravidiel, nie prísny zákon," uviedla na sociálnej sieti inštitúcia.Návrh zmien vo verejnom obstarávaní, ktorý pripravilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a vláda schválila minulý týždeň, má od 1. júla zvýšiť hranicu nákupov mimo pravidiel obstarávania z 10-tisíc eur na 50-tisíc eur. Podľa mimovládky sa ruší aj systém zákaziek s nízkou hodnotou, pričom podlimitné dodávky bude v širokej miere možné realizovať na základe priameho ponukového oslovenia. Okrem iného sa obmedzuje aj režim podávania námietok.„Dôvera vo férovosť a hospodárnosť obstarávateľov znie síce dobre, transparentnosť však má pri verejných nákupoch svoje opodstatnenie. V prvom rade zabezpečuje, aby sa o verejné zákazky mohol uchádzať ktokoľvek," podotkla Transparency.Pripomenula svoju analýzu z roku 2018, ktorá odhalila, že aj mierne posuny smerom k priamym dodávkam znížili konkurenčný boj až o štvrtinu. „Skokový posun tak síce umožní starostom priamo vyberať ponuky podľa ich mienky, avšak bez väzieb na vedenie obce sa aj kvalitní či lacnejší dodávatelia poľahky môžu ocitnúť na vedľajšej koľaji," poznamenala.Transparency dlhodobo upozorňuje, že skôr ako neustále menenie zákona a znižovanie transparentnosti je cestou k efektívnejšiemu, rýchlejšiemu a dôveryhodnejšiemu nakupovaniu jeho vyššia elektronizácia. Podľa nej dobrým príkladom je v tomto Gruzínsko.„Limity pre obstarávanie v Gruzínsku sa týkajú tovarov a služieb od 3 500 eur, pričom celý proces prebieha výlučne elektronicky. Pozitívne výsledky zvýšenej efektivity a transparentnosti v tejto krajine sú za ostatné roky jasne sledovateľné aj v dátach," priblížila mimovládka.Ako dodala, v kontexte treba vnímať aj porovnania s Nemeckom, či Rakúskom, ktoré argumentačne využíva vláda. Pri inšpirovaní zahraničím by sme podľa Transparency mali dbať najmä na naše lokálne pomery a veľkým legislatívnym zmenám by mala predchádzať poctivá analýza dopadov.„Ak totiž samosprávy na základe vlastných rozhodnutí používajú striktnejšiu a nepružnejšiu formu obstarávania, než im ukladá zákon, ani rozviazané ruky očakávaný prínos neprinesú. Naše analýzy z minulosti navyše jasne ukazujú, že štatistiky dĺžky obstarávania zhoršuje najmä naša slabá schopnosť efektívneho čerpania veľkých eurofondových zákaziek," uzavrela mimovládka.