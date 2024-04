VVS nebude pre Dlhopisový program garantovaných výnosov prepúšťať zamestnancov ani rozpredávať majetok

VVS nebude znižovať výdavky

4.4.2024 (SITA.sk) - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS) nebude pre Dlhopisový program garantovaných výnosov prepúšťať zamestnancov či rozpredávať majetok. Vyplýva to z uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS, ktoré bolo prijaté jednomyseľne.Vodárne takto reflektovali na požiadavky vedenia samospráv, ktoré sú akcionármi VVS. Ide o primátorov miest Michalovce, Revúca a Sabinov, a tiež starostov obcí Gočovo, Sedlice a Vlachovo, ktorí svoje požiadavky sformulovali v takzvanej Revúckej výzve podpísanej v Košiciach 15. marca.V prijatom uznesení sa tiež uvádza, že VVS nebude pre dlhopisový program ani znižovať výdavky na obnovu vodárenskej infraštruktúry či čerpať nové úvery za účelom výplaty kupónov z dlhopisov programu Voda spieva I. Vodárne tiež pripomenuli, že ich vedenie už pred časom prijalo uznesenie, podľa ktorého pre výplatu výnosov z dlhopisov nebudú zvyšované ceny vodného a stočného.„Výzvu starostov a primátorov vnímame ako reflexiu nálad a obáv občanov miest a obcí, ktoré sú našimi akcionármi, a akokoľvek ide o laické názory, považujeme za správne sa nimi zaoberať. Počas prípravy dlhopisového programu sme sa veľmi dôsledne zaoberali otázkou, či bude VVS schopná vyplácať kupón z dlhopisu Voda spieva I. vo výške 6 percent," uviedol člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov Daniel Kratky . Doplnil, že následne bolo vykonaných viacero finančných analýz.„Žiadna z uvedených analýz ako zdroj krytia výplaty dlhopisových kupónov nepredpokladá realizáciu opatrení uvedených v Revúckej výzve, teda predaj časti lukratívneho majetku VVS, zníženie prevádzkových nákladov (napr. prepúšťaním zamestnancov), zníženie kapitálových výdavkov VVS smerujúcich do obnovy vodárenskej infraštruktúry či zvýšenie dlhovej služby spoločnosti prijatím nového úveru slúžiaceho na financovanie výplaty kupónov," zdôraznil Kratky.V Revúckej výzve jej signatári deklarovali, že sú proti predaju slovenskej vody ako najcennejšieho národného bohatstva. Rovnako sú proti privatizácii vodární, tie podľa nich musia ostať pod kontrolou samospráv.Podľa signatárov by tiež na výnosy z dlhopisov nemali doplatiť občania drahšou vodou, a rovnako náklady na ne nesmú znížiť kvalitu služieb pre občanov. Od VVS požadovali garanciu týchto pomenovaných princípov.„Klub akcionárov VVS sa stotožnil s hodnotami a posolstvom, ktoré primátori a starostovia vo výzve sformulovali, zasadil sa za ich presadzovanie a po dôkladnom prejednaní Poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov poveril člena správnej rady Daniela Kratkeho, aby ako člen predstavenstva VVS predložil tieto požiadavky na rokovanie orgánov VVS," uzatvára Klub akcionárov VVS.