Problémy s prácou na diaľku sú prekážkou na ceste k úspechu pre stredne veľké firmy

8.12.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer tretina európskych zamestnancov v stredne veľkých firmách sa pri práci na diaľku kvôli problémom s technológiou cíti neangažovane a nemotivovane.Podľa prieskumu, ktorý si objednala spoločnosť Ricoh, produktivitu, morálku a schopnosť slúžiť klientom v európskych stredne veľkých firmách narúšajú technologické problémy.Tento výskum skúmal skúsenosti s prácou na diaľku 632 európskych kancelárskych zamestnancov počas pandémie koronavírusu vo firmách s 250 až 999 zamestnancami. Zistilo sa, že tieto spoločnosti sa nedokážu prispôsobiť výzvam práce na diaľku, a preto sa nedostatočne pripravujú na budúce úspechy.V období, keď je kontinuita podnikania kľúčom k zachovaniu solventnosti, 24% zamestnancov vraví, že pri práci na diaľku nemajú nástroje potrebné na to, aby klientom odovzdali výsledky. Okrem toho 27% z nich tvrdí, že im chýbajú nástroje, ktoré pri práci mimo kanceláriu potrebujú na spoluprácu s kolegami.Výzvy spojené s prácou na diaľku majú taktiež vplyv na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov: 27% zamestnancov uvádza, že dodržiavanie firemných postupov je pri práci na diaľku náročné, pretože zavedená technológia im to neumožňuje. To by mohlo mať vážne dôsledky pre firmy, ktoré sa musia dodržiavať súlad procesov špecifických pre dané odvetvie alebo rozsiahlejšie legislatívne požiadavky, ako je napríklad GDPR.Zamestnancom sa nedarí získať potrebnú podporu pri problémoch s technológiami, pričom 30% hlási ťažkosti pri komunikácii so svojimi IT tímami, ktoré sú príliš zaneprázdnené.Frustrácia z technológie a neschopnosť efektívne spolupracovať sa následne odrážajú na morálke a pohode personálu. Takmer tretina zamestnancov (31%) tvrdí, že kvôli komunikačným a technologickým problémom sa pri práci na diaľku cíti nemotivovane a neangažovane. Tieto problémy zasahujú aj do rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom zamestnancov tým, že 42% z nich odpracuje viac hodín v porovnaní s tým, keď pracujú primárne z kancelárie.David Mills, generálny riaditeľ Ricoh Europe, hovorí: "Niet pochýb o tom, že v súčasnosti mnoho firiem funguje na báze "režimu prežitia". Ale keď ste pritlačení k múru, príslovie, že "musíte pracovať inteligentnejšie, nie namáhavejšie" je na mieste. Aj keby len zlomok pracovných síl čelil problémom, môže to mať významný dopad na celý podnik. Cesta vpred je jasná: identifikovať a vyriešiť tieto technologicky orientované problémy týkajúce sa spolupráce s kolegami a dodržiavanie firemných postupov. Neriešenie potrieb zamestnancov pri práci na diaľku by mohlo zmariť mnoho ďalších dlhodobých cieľov. Je to o rovnováhe, pretože iba podniky, ktoré dokážu udržať v pohybe všetky kolesá súčasne, môžu pokračovať v ceste k dlhodobému úspechu."Stiahnite si našu správu zameranú na stredne veľké podniky na adrese Prieskumy Ricoh Informačný servis