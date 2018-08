Problémy Turecka ovplyvnia aj české firmy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 14. augusta (TASR) - Turbulencie otriasajúce tureckou ekonomikou budú mať vplyv aj na české firmy. Napríklad energetická spoločnosť ČEZ priznáva, že prudký pokles tureckej líry ju poškodzuje, naopak, Energo-Pro dostáva zaplatené v dolároch, takže sa súčasnej situácie nebojí. Česko-turecká komora ale upozorňuje, že rizikom nie je len prepad líry či recesia, ale aj zásahy tureckého prezidenta do právneho systému, uviedol server iHNED.cz.Energo-Pro, ktorá v Turecku prevádzkuje päť vodných elektrární a ďalšie dve má rozostavané, uvádza, že v prípade všetkých svojich tureckých projektov dostáva zaplatené v dolároch.tvrdí výkonný riaditeľ spoločnosti Pavel Váňa.Na druhej strane pražský Metrostav, ktorý v Istanbule stavia podzemnú lanovku a depo metra za 1,3 miliardy Kč (50,60 milióna eur), dostáva zaplatené v lírach. Napriek tomu sa poklesu tureckej meny neobáva. Firma tvrdí, že riziko vyplývajúce z nestability tureckej meny je v prípade obidvoch projektov započítané.V krajine, do ktorej české firmy vyviezli vlani tovar a služby za viac než 53 miliárd Kč, pôsobí aj pološtátny ČEZ. Český koncern sa netají tým, že padajúca líra mu spôsobuje škody dlhodobo, pretože zaplatené dostáva práve v lírach.Firma by si údajne mohla zabezpečiť kurzové riziko u niektorej z bánk. Tie ale vedia, že turecká mena je riziková, a preto poplatky za kurzové zabezpečenie ženú neúmerne vysoko. Spoločnosť tak zo svojich tureckých investícií vykazuje kurzovú stratu, napriek tomu hlási, že jej turecký podnik Akenerji dosahuje prevádzkový zisk okolo 1 miliardy eur.Škoda Auto sa zasa chváli, že na svoj ôsmy najväčší trh dodala vlani 25.000 áut a za 1. polrok tohto roka predala už viac než 12.000 vozidiel. Firma ale zároveň dodáva, že s poklesom líry oproti euru jej autá zdražia. A to pravdepodobne povedie k poklesu dopytu. Celkovo Turecko patrí medzi 20 najväčších českých obchodných partnerov.Podľa Česko-tureckej komory pritom na tureckom trhu nečakajú exportérov iba riziká spojené s padajúcou lírou. Komora uvádza, že vývozy, ktoré z Česka do Turecka plynú, majú skôr vyššiu pridanú hodnotu, čo tlmí negatívnu stránku kurzového výkyvu.Upozorňuje ale aj na iné než kurzové riziká.povedal šéf komory Aleš Eppinger.Pripomína, že investori musia v Turecku skladať bankové záruky.dodal Eppinger.radí šéf Česko-tureckej komory.Podobne hovorí aj české ministerstvo zahraničných vecí. To navyše upozorňuje na previazanosť tureckej ekonomiky so zvyškom sveta.uviedol Martin Tlapa, námestník ministra zahraničných vecí pre ekonomickú spoluprácu.(1 EUR = 25,692 CZK)