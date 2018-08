Projekt Nordlink získal na svoju realizáciu zdroje od EIB

Na archívnej snímke podpredseda Európskej komisie zodpovedného za Energetickú úniu Maroš Šefčovič Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. augusta (TASR) - Projekt diaľkového elektrického vedenia Nordlink medzi Nemeckom a Nórskom získal v utorok ďalšie potrebné financie. Európska investičná banka (EIB) kúpila za 100 miliónov eur dlhopisy Tennetu, prevádzkovateľa nemeckej rozvodnej siete. Informovala o tom Európska komisia (EK).EIB vlani podľa jej hovorcu schválila na projekt Nordlink úver 650 miliónov eur.Elektrické vedenie dlhé viac ako 600 kilometrov cez Severné more v budúcnosti umožní, aby si obe krajiny vymieňali elektrickú energiu vyrobenú vo vodných a veterných elektrárňach. Tým sa dosiahne stabilizácia rozvodných sieti, čo posilní pozitívne zmeny v nemeckej energetike. Vedenie sa má uviesť do prevádzky v roku 2020. Začalo sa budovať v roku 2016.Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič označil Nordlink za pilier dosiahnutia zásobovania a ochrany klímy inteligentnou kombináciou obnoviteľných zdrojov. Nórsko vyrába veľa elektrickej energie v hydroelektrárňach, ktorá sa dá v porovnaní s elektrinou z veterných zdrojov dobre akumulovať.Nemecko bude po sprevádzkovaní vedenia dodávať prebytok energie vyrobenej vo svojich veterných parkoch do Nórska v čase, keď bude nedostatok vody pre hydroelektrárne. Z neho ju bude dostávať, ak výkon veterných parkov v dôsledku slabého prúdenia vzduchu bude nízky.