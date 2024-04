Proces integrácie do Únie bol šprint, podľa „maratónca“ Dzurindu slovenský národ spyšnel

Princíp regaty

Bye-bye Slovakia

25.4.2024 (SITA.sk) - Bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda vraví, že hoci je maratónsky bežec, integrácia Slovenska do Európskej únie bola doslova šprintom. Dzurinda to povedal slovenským novinárom v Štrasburgu, kde zavítal na slávnosť pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska a ďalších deviatich krajín do Európskej únie.„My sme meškali za našimi susedmi z Vyšehradskej štvorky o dva roky, ale keďže sa nám podarilo presvedčiť kľúčové osoby, ktoré tu aj dnes sedeli - komisár pre rozšírenie Günter Verheugen, Romano Prodi - že máme na to, aby sme sa spamätali, tak som sa nesmierne tešil. Potom sme objavili princíp regaty, tzn. dobiehanie," zaspomínal si Dzurinda na časy, keď so spolupracovníkmi naštartoval proces začlenenia Slovenska do EÚ.Dodnes si spomína na to, keď prišiel vtedajší predseda Európskej komisie Romano Prodi na prvé hodnotiace stretnutie do Bratislavy, keď sa otvárali a zatvárali rokovacie kapitoly. „Na tlačovej konferencii vtedy skonštatoval, že: 'Mám pocit, že Slováci hovoria viac o negociačných kapitolách ako o sexe'. Tým chcel jasne povedať, aký drive sme mali. Vďaka tomuto drivu sme našich partnerov nielen dobiehali, ale ako vidíte dnes, z V4 máme ako jediní zavedenú spoločnú menu euro," doplnil Dzurinda.Podľa slovenského expremiéra a niekdajšieho ministra zahraničných vecí však slovenský národ za tie roky spyšnel. Povedal to po narážke, že momentálne sa Slovensko nachádza na akejsi zvláštnej križovatke.„Mnohí berieme to, že sme sa pozviechali, ako niečo, čo nám padlo z neba a už sa viac nemusíme usilovať. Viacerí podnikatelia mi dávajú dosť ostentatívne najavo, že oni už politiku nepotrebujú. Keď si v sobotu idem zabehať, stretnem pri Dunaji podnikateľa na dobrom aute a on mi povie: 'Bye-bye Slovakia. Mám tri malé deti. Odchádzam do Rakúska'. Zarobil si chlapec, no zabudol, aj vďaka čomu. Táto pýcha nás niekedy dobieha. Musíme sa spamätať," vraví.. Podľa Dzurindu sú medzi tými, ktoré dali Únii najviac zabrať, hlavne grécka kríza, finančná ekonomická kríza, utečenecký nápor, pandémia COVID-19 vojna na Ukrajine . „Týchto päť míľnikov najvýraznejšie determinuje posledných 20 rokov,“ skonštatoval Dzurinda.