Proces s bývalou poslankyňou za Smer-SD Roškovou bude pokračovať, na programe je viacero vecí

Neoprávnené poberanie agrodotácií

Kauzu agrodotácií pre firmu exposlankyne Smeru-SD Agro Porúbka (predtým Gard) otvorila reportáž Denníka N . Podľa denníka poberala agrodotácie aj na pozemky, ktoré nevlastnila ani neobhospodarovala. Slovenský pozemkový fond (SPF) začiatkom marca 2019 oznámil, že so spoločnosťou ukončuje nájomné vzťahy.V septembri 2018 fond ukončil aj nájomný vzťah so spoločnosťou Patrika Š. I. P. Construct, ktorý bol podľa medializovaných informácií „predĺženou rukou“ Ľubice Roškovej. Na kauzu upozorňovali v priebehu roka 2018 aj protestujúci poľnohospodári.

6.4.2024 (SITA.sk) - V piatok 12. apríla by na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal pokračovať proces s bývalou poslankyňou za stranu Smer-SD Ľubicou Roškovou . Na programe pojednávania by mala byť výpoveď samotnej obžalovanej, pričom je možné očakávať aj ukončenie dokazovania a záverečné reči.Exposlankyňa, známa aj pod prezývkou „Grófka", je v súvislosti s neoprávneným poberaním agrodotácií stíhaná pre zločin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a prečin subvenčného podvodu. Konkrétne podľa obžaloby spoločnosť, ktorej bola obžalovaná konateľkou, prijala v rokoch 2016 a 2017 dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na poľnohospodárke pozemky na východnom Slovensku, ktoré nemala k dispozícii, nemali vytýčené hranice alebo ktoré neobhospodarovala. Tým spôsobila škodu viac ako 150-tisíc eur.Obžalovaná na prvom pojednávaní koncom mája 2023 vyhlásila, že vo veci sa cíti byť nevinná. Zároveň uviedla, že vo veci bude vypovedať, ale až po výsluchu svedkov. Obhajca Ľubice Roškovej Ondrej Urban pred súdom povedal, že skutky uvedené v obžalobe Rošková nespáchala, alebo nie sú trestnými činmi.Prvú žiadosť na dotáciu v roku 2016 podľa neho podával ešte bývalý konateľ spoločnosti Agro Porúbka . Žiadosť o rok neskôr zase podľa neho Rošková podáva v súlade s doterajšou praxou. Pokiaľ ide o pozemky, ktoré sa nevyužívali na deklarovaný účel, podľa advokáta išlo len o zlomok a bol to omyl.„Zvyšné časti boli riadne poľnohospodárske pozemky,“ skonštatoval v máji minulého roku Urban. Doplnil, že v minulosti vykonané kontroly neodhalili v tejto súvislosti žiadne nezrovnalosti. „Všetky platby, ktoré boli poskytnuté, použila na zákonný účel,“ vyhlásil advokát.