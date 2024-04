Nemať veľké slová, len byť blízko pri sebe, hovorí biskup Trstenský po tragédii v Spišskom Podhradí (video)

Diecézne stretnutie mládeže

Program bol zrušený

6.4.2024 (SITA.sk) - Spišský diecézny biskup František Trstenský vyzval v súvislosti s tragédiou v Spišskom Podhradí celé Slovensko k zjednoteniu a myšlienkam na rodiny obetí. Tá si v sobotu vyžiadala životy troch mladých dievčat a siedmich zranených.Išlo o účastníkov diecézneho stretnutia mládeže, ktoré sa v sobotu malo konať na Spišskej Kapitule. Prihlásilo sa naň približne 1 600 mladých, v dôsledku udalostí ho zrušili.Samotnému biskupovi sa po tragédii len ťažko hľadali slová, svoju blízkosť vyjadril najmä pozostalým. V čase, keď boli známe iba dve obete tragédie, uviedol, že s ich otcami hovoril. „Cítim veľkú bolesť a smútok, pretože sú to mladí, ktorí sem prišli preto, aby sa modlili,“ poznamenal.Hoci program stretnutia na Kapitule zrušili, prítomní mladí ostali na svätej omši, počas ktorej sa pomodlili a prosili za obete nehody a ich rodiny.„Tie dve dievčatá boli maturantky, mali svoj život pred sebou, plány. Rozprával som sa s ich otcami, jedna chcela byť možno učiteľka, druhá chcela ísť na medicínu,“ povedal pre médiá Trstenský.Neskôr zomrelo aj ďalšie dievča, ktoré bolo po nehode prevezené do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. „Život je taký krehký, teraz ostáva len s pokorou byť blízko pri sebe, nemať veľké slová, len byť blízko pri sebe,“ dodal spišský biskup.Ako na mieste nehody informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ), v nemocnici v Košiciach bojuje o život ešte jedno dievča, ostatní účastníci nehody sú stabilizovaní. Bližšie informácie nechcel poskytnúť, vyjadril sa, že počkajú na výsledky vyšetrovania.Dychová skúška u vodiča bola podľa jeho informácií negatívna. Vypočuť sa ho zatiaľ nepodarilo, je stále v školu. „Autobus sa pohol, a to bolo príčinou, prečo sa mladí ľudia, ktorí boli v bezprostrednej blízkosti autobusu, dostali pod autobus, na čo následne im boli spôsobené ťažké zranenia, niektoré nezlučiteľné so životom," povedal.