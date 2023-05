Proces s bývalým príslušníkom NAKA Kaľavským pokračuje, na súde budú vypovedať jeho kolegovia

Prijímanie úplatku

Príspevok na kúpu Range Rovera





Špecializovaný trestný súd na Jána Kaľavského ešte v októbri 2021 vydal príkaz na zatknutie, ako aj európsky a medzinárodný zatýkací rozkaz. V apríli 2022 ho zadržali v Bosne a Hercegovine. Miestny súd ho však nevzal do väzby. Namiesto toho mu uložil obmedzenia v podobe odobratia cestovných dokladov, zákazu opustiť krajinu a povinnosť pravidelne sa hlásiť úradom. Neskôr úrady tieto obmedzenia voči Jánovi Kaľavskému zrušili.





8.5.2023 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku má v stredu 10. mája pokračovať hlavné pojednávanie s bývalým šéfom operatívcov Národnej kriminálnej agentúry Ako svedkovia by na pojednávaní mali vypovedať bývalí kolegovia obžalovaného Rastislav Jakubek, Peter Koščo a Marek Švarc. Termíny pojednávaní sú v tomto prípade vytýčené aj na 11. a 12. mája a 6., 7., 8. a 9. júna. V júnových termínoch by mohol prostredníctvom telemostu vypovedať ďalší stíhaný bývalý príslušník NAKA Marián Kaľavský.Ján Kaľavský je stíhaný pre pokračovací zločin prijímania úplatku a ďalšie skutky. Obžalovaný sa momentálne nachádza v Bosne a Hercegovine, kde požiadal o azyl. Z tohto dôvodu začiatkom marca na súde vypovedal prostredníctvom telemostu zo Sarajeva, pričom zdôraznil, že sa necíti byť vinný.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Jána Kaľavského ešte v januári minulého roka obžalobu pre pokračovací zločin prijímania úplatku, zločin marenia spravodlivosti a prečin zneužitia právomoci verejného činiteľa.Predmetom obžaloby je prezrádzanie citlivých informácií z prostredia policajného zboru nepovolaným osobám, a to čiastočne za rôzne neoprávnené majetkové plnenia. Konkrétne v rokoch 2019 až 2021 poskytoval obžalovaný informácie Petrovi Petrovovi prezývanému Tiger.Išlo o informácie z policajného prostredia o ňom samom a neskôr aj o akciách ako Očistec alebo Judáš. Tiger sa mu odmenil mimo iného mobilným telefónom, príspevkom na kúpu auta Range Rover alebo zaplatením výmeny okien na chate. Takisto podľa obžaloby Ján Kaľavský neoprávnene poskytol informácie aj vyšetrovateľovi Mariánovi Kučerkovi a podnikateľovi Petrovi Koščovi.