Ódor je jedným z najuznávanejších ekonómov na Slovensku a presne jeho teraz naša krajina potrebuje, tvrdí Sólymos

Šéfom úradníckej vlády bude viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Odór. Uviedla to dnes prezidentka Zuzana Čaputová. Doplnila, že tím úradníckej vlády je už zostavený. K vymenovaniu novej vlády hlava štátu podľa vlastných slov pristúpi nie začiatkom nadchádzajúceho, ale až ďalšieho týždňa. Dôvodom je, že nominanti potrebujú ukončiť svoje záväzky na doterajších pôsobiskách.





8.5.2023 (SITA.sk) - Ľudovít Ódor je jedným z najznámejších a najuznávanejších ekonómov na Slovensku. Celoštátne uznanie si získal svojou odbornosťou s proreformným postojom. V tlačovej správe to uviedol predseda Republikovej rady strany Aliancie Ako ďalej pokračoval, viceprezidentom Slovenskej národnej banky sa stal počas vládnutia Mosta-Híd, bol pri viacerých dôležitých ekonomických a politických rozhodnutiach.„Okrem toho, že je fundovaný, je aj rozvážny. A presne to je to, čo naša krajina v tejto komplikovanej politickej situácii potrebuje. Bude to mať ťažké, preto mu predovšetkým prajem vytrvalosť, trpezlivosť a, samozrejme, veľa úspechov na čele úradníckej vlády," dodal Sólymos.