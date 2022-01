Proces s bývalým vyšetrovateľom NAKA Kučerkom má na špecializovanom súde začať vo februári

Obžalovaný za prijímanie úplatku

Obvinil špeciálnych prokurátorov

7.1.2022 (Webnoviny.sk) - Súdny proces s bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánom Kučerkom by na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici mal začať 16. februára.Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu. Začiatok procesu bol pôvodne vytýčený už na 21. decembra 2021, termín však súd zrušil pre práceneschopnosť obžalovaného.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na konci augusta minulého roku podal na Mariána Kučerku obžalobu pre dva skutky kvalifikované ako zločin prijímania úplatku a obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.Mariána Kučerku obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš. Podľa medializovaných informácií prijal úplatky od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra ako aj bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa.Figuroval tiež v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, v prípade ktorého však Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie.Marián Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka a Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že šlo o nepravdivé tvrdenia.