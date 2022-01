Smer-SD vyčíta Mikulcovi vzťah polície a občanov, Laurenčík protesty

Opozičná strana Smer-SD označila pôsobenie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) v roku 2021 za škandalózne. Okrem káuz mu vyčítajú aj zhoršenie vzťahu polície a občanov, hovoria tiež o postupnej zmene migračnej politiky. Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík z koaličnej SaS v hodnotení pre TASR ocenil, že Mikulec rozviazal ruky orgánom činným v trestnom konaní. Za zlyhanie označil nezvládnuté protesty zo strany polície.





Predstaviteľ koaličnej strany hodnotí ako najväčšie pozitívum Mikulca to, že polícia a vyšetrovatelia začali po vládach Smeru konečne pracovať na korupčných kauzách nezávisle. "V porovnaní s Robertom Kaliňákom prinavrátil dôveru občanov k ministerstvu vnútra, ktoré zdiskreditovali rôzne kauzy a systém našich ľudí," povedal pre TASR. Ocenil tiež, že sa Mikulec stotožnil s argumentmi poslaneckej novely zákona, ktorou sa policajný prezident podriadil priamo ministrovi."Za najväčšie zlyhanie ministra vnútra považujem nezvládnuté protesty Policajným zborom a neskorý zásah voči demonštrantom. Našťastie sa podobné situácie už nezopakovali. Taktiež to súvisí s nie úplne stabilnou pozíciou v Policajnom zbore, vynášaním zo spisov a až napokon odstúpením Petra Kovaříka z funkcie policajného prezidenta," doplnil Laurenčík.Smer-SD hodnotí novú voľbu policajného prezidenta, podľa ktorej si ho vyberá minister, ako jej politizáciu. Vláda ju podľa strany obhajuje, aby polícia plnila ich politický program. "Osoba samotného policajného prezidenta Štefana Hamrana nevzbudzuje našu dôveru a sme toho názoru, že jeho pôsobenie je viac politické ako odborné. Policajný zbor dokonca prostredníctvom svojej fanúšikovskej stránky na sociálnej sieti robí politiku, čo je absolútne nevhodné," komentoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Hovorí tiež o neprimeraných zásahoch voči občanom.Pracovné podmienky policajtov, hasičov a zamestnancov ministerstva vnútra sa podľa Smeru nezlepšujú, a to aj pre neschopnosť ministra Mikulca vyrokovať s ministerstvom financií dostatočné zdroje zo štátneho rozpočtu. Strana tiež tvrdí, že ministerstvo postupne mení migračnú politiku, stáva sa podľa nich liberálnou. Smer zopakoval aj obvinenia o tom, že mal Mikulec v minulosti prijať úplatok, ale aj jeho účasti na manipulácii trestných konaní."V roku 2022 by mala byť hlavným cieľom ministerstva vnútra stabilizácia policajného a hasičského zboru vrátane výmeny policajného prezidenta, opätovnej úpravy jeho voľby tak, aby policajný prezident neslúžil politikom, zvyšovania platov policajtov, hasičov a zamestnancov ministerstva, ako aj zlepšovania vzťahu polície s občanmi," uviedol Mažgút. Polícia by mala podľa Smeru začať vynucovať dodržiavanie ľudských práv, ktoré sú v štáte vo veľkom porušované.