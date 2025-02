Proces s bývalým žilinským sudcom Polkom sa opäť nezačal, dôvodom je jeho hospitalizácia

Námietka zaujatosti

4.2.2025 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku mal v utorok začať proces s bývalým žilinským sudcom Pavlom Polkom , ktorý je stíhaný pre trestný čin nepriamej korupcie . Obžalovaný sa však na utorkové pojednávanie nedostavil, keďže podľa zaslaného ospravedlnenia nastúpil na dlhodobo plánovaný úkon zdravotnej starostlivosti do žilinskej nemocnice.Súd z tohto dôvodu pojednávanie prerušil do ďalšieho vytýčeného termínu 19. februára. Prokurátor Rastislav Hruška celú vec označil za účelovú a zjavnú obštrukciu. Samosudkyňa Ružena Sabová v tejto súvislosti uviedla, že keďže jej nemocnica neposkytla informáciu, kedy bola hospitalizácia obžalovaného naplánovaná, neboli splnené podmienky na vykonanie pojednávania v jeho neprítomnosti.Začiatok súdneho procesu v tejto veci bol pritom naplánovaný už na september 2024, súd však vtedy nakoniec odročil hlavné pojednávanie na neurčito. Najvyšší súd (NS) SR mal totiž rozhodnúť o námietke zaujatosti obžalovaného proti samosudkyni Ružene Sabovej.Polka pri vznesení námietky argumentoval tým, že dozorový prokurátor prípadu pôsobil v minulosti ako vyšší súdny úradník na pezinskom súde, má tak podľa neho so sudkyňou bližší vzťah. Tá to však odmietla a z prejednávania prípadu sa nevylúčila. Jej rozhodnutie nakoniec odobril aj NS SR.Samosudca ŠTS pritom už v marci 2021 v inej trestnej veci schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Polkom, ktorý čelil obvineniu pre prijímanie úplatku vo funkcii verejného činiteľa.Súd uznal obvineného za vinného z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a uložil mu úhrnný trest odňatia slobody v trvaní tri roky s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu päť rokov s probačným dohľadom. Súd vymeral obvinenému aj peňažný trest 150-tisíc eur s tým, že v prípade nezaplatenia mu bude uložený náhradný trojročný trest odňatia slobody.V súčasnosti však bývalý sudca, ktorý bol pôvodne svedkom vo viacerých trestných konaniach, hovorí, že túto dohodu urobil pod nátlakom. V tejto súvislosti podal na ŠTS návrh na povolenie obnovy konania. O ňom by mal súd rozhodovať na verejnom zasadnutí 12. februára. Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila bývalého sudcu v septembri 2020 v rámci akcie Plevel . Obvinený bol tiež sudca Daniel B. alebo advokát Ľuboš M.