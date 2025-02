Skupina Generali predstavila nový strategický plán „Lifetime Partner 27: Driving Excellence“

Ambiciózne ciele rastu na roky 2025-2027



Silný rast zisku na úrovni 8-10 %



Solídna tvorba hotovosti – viac než 11 mld. EUR kumulatívneho čistého hotovostného toku



Vyššie dividendy na akciu o viac ako 10 % ročne so záväzkom ich budúceho exkluzívneho rastu



Jasný rámec riadenia kapitálu so zameraním na výnosy pre akcionárov



7 mld. EUR v kumulatívnych dividendách - o 30 % viac ako v rokoch 2022-2024



Záväzok investovať minimálne 1,5 mld. EUR do spätného odkúpenia akcií



Spustenie spätného odkúpenia akcií v hodnote 500 mil. EUR v tomto roku



Strategické priority

VÝNIMOČNÉ VZŤAHY SO ZÁKAZNÍKMI:

VÝNIMOČNOSŤ V KĽÚČOVÝCH SCHOPNOSTIACH:

VÝNIMOČNÝ PREVÁDZKOVÝ MODEL SKUPINY:

Kľúčové parametre



ZAMESTNANCI NA PRVOM MIESTE: Umožniť zamestnancom prosperovať vďaka neustálemu rozvoju ich zručností a kultúry výnimočnosti a rozmanitosti.

DÁTA A VYUŽÍVANIE UMELEJ INTELIGENCIE: Posilniť schopnosti pre ešte lepšie skúsenosti zákazníkov aj poradcov a zároveň zvýšiť prevádzkovú efektivitu a technickú excelenciu.

STABILNÁ UDRŽATEĽNOSŤ: Prinášať pozitívny dopad na zisk, ľudí a planétu.



4.2.2025 (SITA.sk) -Posilnenie záväzku celoživotného partnerstva s vynikajúcou zákazníckou skúsenosťou, inovatívnou ponukou produktov a služieb a ešte silnejšou distribučnou sieťou.Zrýchlenie rastu v preferovaných ziskových oblastiach, zvýšenie technickej odbornosti a optimalizácia aktív pre ešte lepšiu efektivitu.Pokračovanie v centralizácii jedinečných kompetencií a zdieľaných služieb vo veľkom meradle pre zvýšenie produktivity a výkonnosti.Skupina Generali, ktorej súčasťou je aj poisťovňa Generali, dnes predstavila nový strategický plán na nasledujúce tri roky, ktorý pod názvom "Lifetime Partner 27: Driving Excellence".Generálny riaditeľ skupiny Philippe Donnet v tejto súvislosti uviedol: "Generali úspešne prekročila finančné ciele svojho plánu "Lifetime Partner 24: Driving Growth" v náročnom globálnom makroekonomickom prostredí. Teraz urýchlime naše úsilie o excelentnosť, aby sme dosiahli vyšší rast ziskov a generovanie hotovosti, pričom sa zameriame na zvýšenie výnosov pre akcionárov s dvojciferným rastom dividendy na akciu, čo povedie k viac ako 7 miliardám eur kumulatívnych dividend a záväzku odkupu akcií v hodnote aspoň 1,5 miliardy EUR počas horizontu plánu, vrátane spätného odkupu vo výške 0,5 miliardy eur, ktorý spúšťame v roku 2025.Vďaka nášmu plánu "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" ďalej zlepšíme vzťahy so zákazníkmi, prevádzkový model našej skupiny a naše kľúčové kompetencie. Budeme investovať do AI, nových technológií a zvyšovania kvalifikácie našich zamestnancov, aby sme využili príležitosti vyplývajúce z nových trendov, rýchlo sa meniacich očakávaní zákazníkov a rýchlo sa vyvíjajúceho trhu. Kombinácia nášho vedúceho postavenia v oblasti majetkového a životného poistenia a globálnej platformy pre správu aktív, ktorú môžeme ďalej transformovať navrhovaným partnerstvom s BPCE, je odlišujúcim faktorom, ktorý vytvára významnú hodnotu. Generali je pripravená opäť podporovať jednotlivcov, rodiny, profesionálov a podniky a prinášať výsledky pre všetky zainteresované strany."Na Strategy day v Benátkach, ktorému predsedal Andrea Sironi, schválila správna rada Assicurazioni Generali nový trojročný strategický plán skupiny "Lifetime Partner 27: Driving Excellence". Následne bol odprezentovaný priamo investorom.Na základe silnej platformy vytvorenej od roku 2016 a prekonania všetkých kľúčových finančných cieľov plánu 2022-2024 sa nová stratégia skupiny Generali zameriava na dosiahnutie výnimočnosti vo vzťahoch so zákazníkmi, v kľúčových schopnostiach poistenia a správy aktív, ako aj v prevádzkovom modeli.Plán "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" vytvorí významnú a udržateľnú hodnotu s cieľom dosiahnuť zloženú ročnú mieru rastu zisku na akciu (EPS CAGR) medzi 8 a 10 %. Plán tiež cieli na trvalý rast tvorby hotovosti s dosiahnutím viac ako 11 mld. EUR čistého peňažného toku holdingov (2022-24 očakávané cca 9,5 mld. EUR), podporeného cca 14 mld. EUR remitencií od dcérskych spoločností (2022-24 očakávané cca 11,5 mld. EUR). Skupina Generali cieli navyše na normalizovanú tvorbu kapitálu nad 14 mld. EUR počas plánovaného obdobia (2022-24 očakávané nad 13 mld. EUR). To všetko odráža konzistentnosť skupiny Generali pri správe kapitálu a jasný záväzok k zvyšovaniu návratnosti pre akcionárov.Výsledkom je, že skupina Generali sa zaväzuje k zloženej ročnej miere rastu dividendy na akciu (DPS CAGR) nad 10 % s cieľom vyplatiť viac ako 7 mld. EUR v dividendách počas plánovaného obdobia, čo je cca o 30 % viac ako 5,5 mld. EUR vyplatených počas plánu "Lifetime Partner 24: Driving Growth". Viac ako 3 mld. EUR boli pridelené na odkupy akcií a ďalšie nasadenie kapitálu (napr. fúzie a akvizície). Skupina sa zaviazala k ročným odkupom akcií v hodnote aspoň 0,5 miliardy EUR, pričom suma bude posudzovaná na začiatku každého roka. Odkup akcií za 0,5 mld. EUR pre rok 2025 bol už potvrdený, podlieha schváleniu valným zhromaždením a regulačnými orgánmi. Skupina bude posudzovať príležitosti k fúziám a akvizíciám s prísnou disciplínou, pričom bude porovnávať akúkoľvek potenciálnu transakciu s odkupmi akcií. Suma medzi 0,5 a 0,7 mld. EUR je vyhradená na interné nasadenie kapitálu – podpora rastu podnikania a strategických iniciatív.Nový strategický plán skupiny Generali stojí na jej ľuďoch, precíznom využití umelej inteligencie a dát. V neposlednom rade berie ohľad aj na udržateľnosť. Generali bude pokračovať v rozvoji svojich tímov tým, že zlepší ich technické zručnosti, aby podporila inovácie a efektivitu v rámci celej skupiny. Zároveň posilní svoju distribučnú sieť poisťovacích poradcov o schopnosti v oblasti umelej inteligencie a práce s dátami. Generali si tiež zachová svoj pevný záväzok k udržateľnosti s ďalšími cieľmi a investičnými plánmi.