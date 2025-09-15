|
Pondelok 15.9.2025
|Denník - Správy
Proces s Cintulom bude v piatok pokračovať ďalším dokazovaním, spis má vyše 6 200 strán a 18 zväzkov dôkazov
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Obhajca obžalovaného Premiér Slovenskej republiky prokurátorka Streľba na premiéra Roberta Fica v Handlovej Súdy
Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude v piatok 19. septembra ďalším dokazovaním pokračovať ...
15.9.2025 (SITA.sk) -
Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici bude v piatok 19. septembra ďalším dokazovaním pokračovať súdny proces s Jurajom Cintulom, ktorý minulý rok strieľal v Handlovej na predsedu vlády Roberta Fica. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu.
Cintula, ktorý je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku, na začiatku procesu 8. júla neurobil vyhlásenie, či je vinný, alebo nevinný. Zároveň odmietol vypovedať. V priebehu procesu sa však vyjadril, že premiéra nechcel zabiť, iba zraniť, aby nemohol vykonávať funkciu predsedu vlády.
Prokurátorka Katarína Habčáková pre médiá v júli potvrdila, že ju obhajca obžalovaného kontaktoval s ponukou na uzavretie dohody o vine a treste. „Ale teda s podmienkou, že obvinený je ochotný prijať len trest vo výmere 12 rokov,“ povedala Habčáková.
Tento návrh však podľa nej nie je možné prijať, pretože Trestný zákon neumožňuje, pokiaľ ide o trestný čin terorizmu, uložiť trest v spomenutej výmere. „Trestný zákon za takýto trestný čin ukladá doživotie, ale sú tam zmierňovacie ustanovenia, kde je možné takýto trest zmierniť na 20 rokov. Čiže dolná hranica je 20 rokov,“ doplnila prokurátorka.
Prokurátorka oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR podala v marci na ŠTS na Juraja Cintulu obžalobu pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Trestná vec bola na súde elektronickou podateľňou pridelená predsedovi senátu Igorovi Králikovi. Spis pozostáva z 18 zväzkov a má viac ako 6 200 strán.
Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil Cintula 15. mája minulého roku v Handlovej. Podľa orgánov činných v trestnom konaní atentátnik zaútočil pred domom kultúry, kde zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. Cintulu obvinila bývalá Národná kriminálna agentúra na druhý deň po streľbe z pokusu o úkladnú vraždu, ktorej sa mal dopustiť na chránenej osobe. Neskôr skutok prekvalifikovali na teroristický útok.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Cintulom bude v piatok pokračovať ďalším dokazovaním, spis má vyše 6 200 strán a 18 zväzkov dôkazov © SITA Všetky práva vyhradené.
