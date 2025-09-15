|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.9.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2025
Policajti v rámci akcie Kengura rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska
Tagy: Drogy Pervitín Protidrogová akcia
Policajti rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska. Informovala o to polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s ...
Zdieľať
15.9.2025 (SITA.sk) - Policajti rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska. Informovala o to polícia na sociálnej sieti. Ako priblížila, príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v spolupráci s kriminalistami z Humenného a pohotovostným policajným útvarom z Prešova uskutočnili koncom minulého týždňa akciu s krycím názvom Kengura. Akcia sa zamerala na drogovú trestnú činnosť v okrese Humenné.
Policajtom sa podarilo zadržať tri podozrivé osoby. Išlo o 30-ročného muža a dve ženy vo veku 26 rokov. Polícia zaistila počas osobných a domových prehliadok, ako aj kontrole vozidla väčšie množstvo pervitínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety, ktoré mali súvis s obchodovaním s drogami. Policajtom pri vyhľadávaní psychotropných a omamných látok pomáhal aj služobný pes.
„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 30-ročnému mužovi, ktorý už bol v minulosti za drogy odsúdený. Zároveň požiadal o jeho väzobné stíhanie, čo sudca Okresného súdu Humenné potvrdil z dôvodu útekovej a preventívnej väzby. Zvyšné zadržané osoby budú vyšetrované na slobode,“ informovala polícia. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému väzenie na sedem až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti v rámci akcie Kengura rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajtom sa podarilo zadržať tri podozrivé osoby. Išlo o 30-ročného muža a dve ženy vo veku 26 rokov. Polícia zaistila počas osobných a domových prehliadok, ako aj kontrole vozidla väčšie množstvo pervitínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety, ktoré mali súvis s obchodovaním s drogami. Policajtom pri vyhľadávaní psychotropných a omamných látok pomáhal aj služobný pes.
„Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 30-ročnému mužovi, ktorý už bol v minulosti za drogy odsúdený. Zároveň požiadal o jeho väzobné stíhanie, čo sudca Okresného súdu Humenné potvrdil z dôvodu útekovej a preventívnej väzby. Zvyšné zadržané osoby budú vyšetrované na slobode,“ informovala polícia. V prípade preukázania viny hrozí obvinenému väzenie na sedem až 15 rokov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti v rámci akcie Kengura rozbili ďalší drogový gang na východe Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Drogy Pervitín Protidrogová akcia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Októbrový Seniorfest prinesie do Petržalky desiatky podujatí, na väčšinu z nich bude bezplatný vstup
Októbrový Seniorfest prinesie do Petržalky desiatky podujatí, na väčšinu z nich bude bezplatný vstup
<< predchádzajúci článok
Proces s Cintulom bude v piatok pokračovať ďalším dokazovaním, spis má vyše 6 200 strán a 18 zväzkov dôkazov
Proces s Cintulom bude v piatok pokračovať ďalším dokazovaním, spis má vyše 6 200 strán a 18 zväzkov dôkazov