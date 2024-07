Proces s „čurillovcami“ bude podľa obhajcu Kubinu veľký záťažový test nezávislosti a nestrannosti súdnej moci

17.7.2024 (SITA.sk) - Súdny proces so siedmimi policajtmi okolo Jána Čurillu bude podľa ich obhajcu Petra Kubinu veľký záťažový test nezávislosti a nestrannosti súdnej moci. Napísal to na sociálnej sieti v reakcii na to, že prokurátor Krajskej prokuratúry Trnava podal na „čurillovcov" na Mestský súd Bratislava I obžalobu.Hoci by podľa Kubinu bolo pre všetkých lepšie, ak by vyšetrovateľ a prokurátor už v tejto fáze konali podľa zákona a dôkazov a stíhanie zastavili, už dva roky bolo jasné, že to sa nikdy nestane. Preto je za týchto okolností podľa advokáta správa o podaní obžaloby na súd tou najlepšou správou.„My sa na rozdiel od všetkých beneficientov rôznych 363-ojok a procesných pochybení na verejný súdny proces tešíme a veríme, že sa tak po rokoch podarí očistiť mená týchto čestných policajtov a vydať sa na cestu ich odškodnenia. Predtým však ešte urobíme všetko, čo je v našich silách na to, aby sme sa pokúsili o zastavenie tohto od počiatku nedôvodne vedeného trestného stíhania," vyhlásil Kubina.Doplnil, že celý proces nebude krátky a ani ľahký, ale verí, že spravodlivosť a právo na konci zvíťazia. Obžaloba podaná na Jána Čurillu, Pavla Ďurku , Štefana Mašina, Milana Sabotu Branislava Dunčka , Róberta Magulu a Petra Scholtza sa týka zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Ďurka je navyše stíhaný aj pre marenie úlohy verejným činiteľom.