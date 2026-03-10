|
Utorok 10.3.2026
Meniny má Branislav, Bruno
10. marca 2026
Proces s Danielom Bombicom pokračuje, obžalovaný má predniesť svoju záverečnú reč
10.3.2026 (SITA.sk) - Súdny proces s Danielom Bombicom, známym aj ako Danny Kollar, ktorý je stíhaný pre viacero skutkov spájaných s extrémizmom, pokračuje dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku záverečnou rečou obžalovaného.
Sudkyňa Eliška Šnajderová obžalovanému na jednom z predchádzajúcich pojednávaní ešte koncom januára oznámila, že môže byť súdený podľa prísnejšej právnej kvalifikácie. Stotožnila sa tak s postojom prokurátora, že kvalifikácia niektorých skutkov ako podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd vyplýva z výpovede znalca na problematiku politického extrémizmu Mateja Medveckého.
Podľa obhajcu obžalovaného Davida Lindtnera sa však práve na spomínanej výpovedi znalca rozpadá obžaloba, keďže on sám zmenil závery znaleckého posudku, ktorý vypracoval. Vo svojej záverečnej reči vo februári navrhol prokurátor uložiť obžalovanému nepodmienečný trest v dolnej hranici trestnej sadzby, ktorý by si mal odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.
V prípade skutkovej podstaty zločinu založenia, podpory a propagácie hnutí smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd trestná sadzba predstavuje štyri roky až osem rokov väzenia.
Prokurátor odboru závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR na Bombica podal ešte začiatkom júla 2025 obžalobu pre pôvodne 26 skutkov opísaných v 12 bodoch. V zmysle podanej obžaloby sa Bombic na súde už 26. januára vyjadril, že je nevinný, s tým, že celá vec je nedorozumenie.
Skutky obsiahnuté v obžalobe zahŕňajú zločin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, zločin rozširovania extrémistického materiálu, prečin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania spáchaného z nenávisti voči jednotlivcovi pre jeho domnelú príslušnosť k niektorému národu alebo náboženskému vyznaniu a pre sexuálnu orientáciu, taktiež pre pokračovací prečin nebezpečného elektronického obťažovania v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Žalované skutky súvisia predovšetkým s vyjadreniami obžalovaného na sociálnych sieťach a v zverejnených videách.
Bombic, ktorý býva označovaný za internetového agresora, je momentálne stíhaný väzobne. Dôvodom je hrozba jeho pokračovania v trestnej činnosti.
Zdroj: SITA.sk - Proces s Danielom Bombicom pokračuje, obžalovaný má predniesť svoju záverečnú reč © SITA Všetky práva vyhradené.
